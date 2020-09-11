Назван четвертый приглашенный судья третьего эфира шоу "Танцы со звездами"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу организаторов шоу в Instagram.

Так, сообщается, что четвертым судьей станет одна из бывших участниц проекта, исполнительница Надя Дорофеева.

"Надя участвовала в первом обновленном сезоне "Танцев со звездами" и вместе с Женей Котом заняла второе место, поэтому хорошо понимает волнения участников на паркете", – сказано в сообщении.

Также стало известно, что третий эфир состоится 13 сентября в 21.00.

Поклонники с восторгом восприняли эту новость.

"Урааааааа,это будет бомбезноооо❤️ 🔥🔥🔥😍😍🎉🎉🎉 Ура я вгадав😀🔥🔥😍😍 Ура! Надюша, наконец-то!🤩❤️❤️❤️ Ураа 🔥♥️ Какая хорошая новость 😍😍", – пишут они.

Politeka писала, что автомобиль звезды "Танців з зірками" Максима Ежова разбит вдребезги. Известно, что страшное ДТП произошло на днях, и о нем в своем личном Instagram рассказал танцор Максим Ежов.

По словам звезды "Танців з зірками", он угодил в ДТП после того, как его автомобиль дерзко подрезали на дороге под Киевом.

«Вот эта гора — это обломки моей машины, меня нагло подрезали, я пролетел через кювет. Я жив здоров, но прошу у вас помощи в информации! Разыскиваем виновного в ДТП, водителя и машину серебристый Hyundai i30, который делал опасный маневр со стороны села Болгарка по направлению к Киеву, и скрылся с места ДТП», - рассказал Максим Ежов своим подписчикам в микроблоге.

Известная хореограф и партнерша Олега Винника в шоу «Танці з зірками» Алена Шоптенко впечатлила роковым образом, засветив соблазнительное белье. Звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм, в котором порассуждала на тему того, что значит «быть собой».

«Быть собой» - это умение говорить «нет». Это умение отказывать без боязни обидеть или не соответствовать и умение отказываться от альтернатив в пользу того, что действительно ценишь. Очень многое можно сказать о человеке, исходя из того, что он отвергает», - написала хореограф.

Она сопроводила свой пост двумя новыми фотографиями. На снимках Шоптенко позирует в саду, сидя на черном стульчике. На ней черный пиджак и узкие черные брюки. Единственный яркий акцент в образе знаменитости – желтые туфли.

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