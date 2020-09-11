Американська модель Ебігейл Рэтчфорд поділилася романтичним кадром прямо з ліжка

28-річна знаменитість прославилася досить давно. Коли модель зрозуміла, що може стати відомою завдяки своїй зовнішності, слава не змусила себе чекати, адже красуня відрізнялася від своїх конкуренток. Саму Ебі, на подив, не порівнюють з сімейством Кардашьян, як Демі Роуз або Альону Омович.

Навпаки, красуня вражає зовнішністю без всяких порівнянь. Ретчфорд була моделлю для таких журналів, як Esquire , Maxim , ZOO Weekly , Sports Illustrated Swimsuit, People Magazine. Зараз вона є амбассадором модного одягу відомого бренду і білизни, тому в її Instagram стало досить багато публікацій з професійних зйомок.

Зрідка з'являються домашні фото. На фото, на якому Ебі позувала, прикрившись одним простирадлом в білосніжному ліжку, вона виглядала по-домашньому приголомшливо. Саме це і відзначили користувачі соціальної мережі Instagram.

"Не можу дочекатися, щоб піти додому і поспати в своєму ліжку 😇 де ти зараз?",- пише Ебі.

Ось як реагують фанати:

"Не поруч з тобою я нещасний😥 😥»," бажаю, щоб я був там», «хороший постріл", «Я думаю про тебе, моя королева♥️👑", » Так підходить, потрібно бути гаряче«,» ранок це прекрасно, єдине недолік воно завжди приходить невчасно«, " один з моїх фаворитів на всі часи! 😍 😊 » , «Немає нікого більш цікавого і цікавого, ніж ти», " Чи можу я повернути свій рушник? @abigailratchford»,»зривайте зайве".

Раніше у себе в Instagram модель опублікувала неймовірно відверте фото. Красуня стояла в золотистому платті з дуже глибоким декольте. Її величезні груди практично вивалювалися з нього, так як плаття не в змозі було утримати ці «диньки». Крім цього, золотиста тканина просвічувалася, в результаті чого шанувальники зуміли розглянути спокусливі вигини моделі і її пишні округлі стегна.

Варто відзначити, що фото моделі вийшло дуже гарячим, з чим погодилися багато шанувальників зірки. Модель явно засвітила більше, ніж варто було б, порушивши рамки пристойності.

"Чудово", "як красиво", "Красивий ангел", "така красива дитина", " Буквально найгарячіша дівчина коли-небудь», «Ебігейл, ти прекрасно виглядаєш в сукні», «Так красиво», «виглядає приголомшливо. Завжди красива», «Буквально приголомшливо», "Богиня", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"