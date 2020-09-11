Більше нічого і не вміє

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова засвітила зайве під час відвідування лазні

Як передає Politeka.net, серія фотографій з улюбленого місця зірки з'явилася на фан-сторінці балерини в Instagram. Волочкова була повністю голою. Вона позувала в різних позах, прикриваючись банним віником. Не обійшлося без традиційного шпагату артистки.

Крім цього, Волочкова засвітила зайве, коли сиділа у вульгарній позі, прикривши свою п'яту точку руками, а груди – колінами.

"Спроба виміряти баню мірою свого шпагату", - підписали фото автори каналу, натякаючи на те, що ноги Волочкової в довжину виявилися такими ж, як сама лазня.

Під постом красувався лише один коментар, який, до слова, виявився досить точним.

"Давненько не бачили, але не скучили, так як крім розчепірки нічого не побачимо", - зазначив чоловік.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова здивувала виглядом в екстра-міні, демонструючи свої довгі худі ноги. Втім, балерина анітрохи не соромиться виставляти подібні фото. Навіть навпаки, пишається своїми формами і фігурою.

Так, нещодавно балерина поділилася фото в червоному купальнику.

"Червоні вітрила", - коротко підписала знімок Волочкова.

Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".

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