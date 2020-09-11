Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова засвітила зайве під час відвідування лазні
Як передає Politeka.net, серія фотографій з улюбленого місця зірки з'явилася на фан-сторінці балерини в Instagram. Волочкова була повністю голою. Вона позувала в різних позах, прикриваючись банним віником. Не обійшлося без традиційного шпагату артистки.
Крім цього, Волочкова засвітила зайве, коли сиділа у вульгарній позі, прикривши свою п'яту точку руками, а груди – колінами.
"Спроба виміряти баню мірою свого шпагату", - підписали фото автори каналу, натякаючи на те, що ноги Волочкової в довжину виявилися такими ж, як сама лазня.
Під постом красувався лише один коментар, який, до слова, виявився досить точним.
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"Давненько не бачили, але не скучили, так як крім розчепірки нічого не побачимо", - зазначив чоловік.
Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова здивувала виглядом в екстра-міні, демонструючи свої довгі худі ноги. Втім, балерина анітрохи не соромиться виставляти подібні фото. Навіть навпаки, пишається своїми формами і фігурою.
Так, нещодавно балерина поділилася фото в червоному купальнику.
"Червоні вітрила", - коротко підписала знімок Волочкова.
Нагадаємо, що Волочкова з розставленими до стелі ногами похвалилася розтяжкою перед дітьми:"своє місце в цирку".
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А ще Politeka повідомляла, що розгульна Волочкова з бездонним декольте притулилася до зрілого красеня: "прямо в кабінеті вони...".