View this post on Instagram

Очередная репетиция в Цирковом Училище @gutsei.ru 💃 Я любезно пригласила моих подписчиков в прямой эфир на 15 минут, чтобы показать фрагмент моей репетиции с педагогом и студентами, которые мне помогают. Мы готовим совместный спектакль.💃🩰🎭 Осваивать цирковые элементы на подвесах непросто. Даже несмотря на мою подготовку.🐣 В балете тоже много вращений. Но в данном случае в номере на полотнах вистибюлярный аппарат должен быть безукоризненным!👍 Не скрою, во время быстрых вращений вниз головой очень кружится голова🙈 Да и 5 месяцев я не выходила на сцену и не поднималась на высоту..🙈 Но, вроде тело и мышцы помнят движения..🐣 И растяжка моя, и линии, согласитесь, украшение композиции.😊🩰 Спасибо всем, кто присоединился к эфиру.😊 Верю, вам интересно было заглянуть на репетицию в цирковой атмосфере.😊 Я не могла отвечать на вопросы, поскольку была в работе. Спасибо тем, кто писал добрые слова и давал оценку моему трудолюбию, способностям, риску и умению в моем возрасте исполнять такие элементы.😊 Добрый человек, снимавший этот эфир, сказал после, что были и те, кто изливал свою желчь😝 (но это обычное явление😂), кто высказывал осуждение (так осуждать-это же не пойти и попробовать исполнить так же)😊 А были и те, кто утверждал, что вчера я пила вино🥂😂( это уже из разряда ясновидящих😂), а сегодня в цирке..💃 Посмотрела бы я на них что после бокала, что без него,🍷 совершающих вращения и элементы под куполом цирка😂🩰 В пуантах🩰 Любимые, я сегодня днём ещё провела своё занятие и репетицию на пуантах🩰👍 2,5 часа. Я очень трудолюбивый человек с детства. Трудолюбие и дисциплина-выработанные мною качества. 👍🩰 Золотые мои, утверждаю, что помимо двух священных для меня ипостасей, которым я верна пожизненно, СЦЕНЫ , репетиционного зала и творчества, в обычной жизни я имею право делать все, что я хочу!👍🌺 Есть🥬, пить, курить кальян, гулять, веселиться, радоваться, куражиться, проводить время с теми, с кем мне приятно и делать всё, что доставляет мне удовольствие!😊👍 Но удивительно, что многие, вместо того, чтобы жить своей жизнью, пытаются лезть в мою, осуждая ее, поливая грязью от собственной ущербности. Я живу счастливо и в любви.❤️И всем того желаю🙏 #анастасияволочкова