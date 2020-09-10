Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова поділилася кадрами незвичайної репетиції і поскаржилася на образливі висловлювання "хейтерів"

Зірка опублікувала в Instagram нове відео, в якому показала, як готується до нового спектаклю (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

Так, Волочкова показала свою репетицію в Цирковому училищі, з учнями якого вона зараз готує новий спектакль. На кадрах можна побачити, як балерина бігає по сцені, раз у раз злітаючи в повітря на підвісах і демонструючи свій коронний шпагат.

"Освоювати циркові елементи на підвісах непросто. Навіть незважаючи на мою підготовку. У балеті теж багато обертань. Але в даному випадку в номері на полотнах вестибюлярний апарат повинен бути бездоганним! Не приховую, під час швидких обертань вниз головою дуже паморочиться голова. Та й 5 місяців я не виходила на сцену і не піднімалася на висоту...але, начебто тіло і м'язи пам'ятають руху...І розтяжка моя, і лінії, погодьтеся, прикраса композиції", - розповіла Волочкова.

Крім того, балерина поскаржилася засмутив її випадок. Так, під час її недавнього прямого ефіру один з глядачів заявив, що балерина після репетиції нібито пила вино.

"Золоті мої, стверджую, що крім двох священних для мене іпостасей, яким я вірна довічно, сцени, репетиційного залу і творчості, в звичайному житті я маю право робити все, що я хочу! Їсти, пити, курити кальян, гуляти, веселитися, радіти, куражитися, проводити час з тими, з ким мені приємно і робити все, що приносить мені задоволення!" ,- підсумувала Волочкова.

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