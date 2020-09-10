Російська балерина Анастасія Волочкова вирішила навчитися новим трюкам

Як повідомляє Politeka.net, скандально відома танцівниця виклала нове фото на своїй сторінці в "Instagram". На ньому вона постала в обнімку з красенем-чоловіком і посвітила перед своїм супутником бездонним декольте.

Анастасія Волочкова сфотографувалася разом директором Державного Циркового училища на ім'я Михайло-прямо в кабінеті вони обнялися. Зірка вбралася в квітчасту сукню з великим вирізом на грудях, а поверх накинула хутряний кожушок. Чоловік з посмішкою позував поруч з гостею, витягнувши в руці мініатюрні пуанти на мотузочці.

"Мені дуже подобається циркове мистецтво.🙏 Це якийсь особливий світ.. Так само, як і в балетному мистецтві, за всією видимою легкістю лежить величезна праця. Мені дуже цікаво освоювати невідомі для мене раніше елементи і трюки..🐣 Я так радію, коли щиро допомагають педагоги, Артисти цирку і студенти", - поділилася Анастасія Волочкова в описі.

Раніше Волочкова здивувала соцмережу витівкою в бікіні. Вона сфотографувалася в морі під час дивних ігор з водою. А оскільки знаменитість закрила можливість що-небудь говорити під своїми постами, користувачі Мережі не змогли їй сказати, що їх кумир виглядає так, ніби втік з дитячого садка. Варто також відзначити, що балерину засудили за лукавство – користувачі помітили, що Анастасія час від часу позує в різних релігійних місцях, а після цього викладає дуже відверті знімки.

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