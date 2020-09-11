Дочка хворої на рак зірки "моєї прекрасної няні" Анастасії Заворотнюк заінтригувала новим постом

Про це повідомляє Politeka.net, посилаючись на сторінку Анни в Instagram.

Так, на знімку дочка знаменитості позує чорних обтягуючих лосинах, толстовці світло-зеленого кольору з капюшоном, надітим наголову дівчини. На ногах у ані-кросівки і білосніжні шкарпетки.

Дівчина поцікавилася у фанатів, який колір їм піднімає настрій.

"А який колір вам піднімає настрій?⚡ ⚡ ️ хочу хочу зелені емодзі в коментарях🔫", – написала вона.

Шанувальники не залишилися байдужими до прохання Анни, давши різноманітні відповіді, а також зазначивши в коментарях стиль і красу дочки Заворотнюк.

"Зелений 💚 💚 💚я навіть килимок для йоги спеціально зелений купувала стиль стильняжка наша ♥ а мені настрій піднімаєте ви 💚🐢 🧑🏽🎤👒🐸🐢🐍🦎🦖🐊🦚🌵🎄🌲🌳🌴🌱🌿☘️🍀🎍🎋🍃🌾🍏🍐🥝🥬🥒🥦🥑🌽🥗🧃🪀🧩🛣📟🔋🔫🦠🧪📗💚🔰♻️✅🈯️💹❇️✳️❎🟢🟩 Красуня ти виросла 👍 💛 💜 ❤ ваш колір Ви в ньому така мила 💚💚💚💚💚🐢🐢🐦🐦🐦🐦🐦🐸🐸🐸🐉🐉🐉🍏🍏🍏🍏🍏🍐🍐🍐🍀🍀🍀🍀🐛🐛🐛🐛🍃🍃🍃🍃🌱🌱🌱🌵🌵🌵", – написали вони.

Як повідомляла Politeka.net, днями Анна Заворотнюк поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому вона розповіла про незвичайного відвідувача, який побував у неї вдома.

"Уявляєте, до мене на балкон прилетів справжній орел! Цікаво, до чого б це? Я підійшла до нього так близько, неймовірно красива і граціозна птах. Не дарма вона є символом відваги, гордості, хоробрості та інших позитивних якостей. Сфотографувати навіть встигла!» ,- написала дівчина.

Вона також розповіла, що орли знаходять собі пару один раз і на все життя.

Дочка актриси Анастасії Заворотнюк Анна поділилася з шанувальниками планами на вихідні. Красуня записала відеозвернення до своєї аудиторії. Вона була одягнена в білу футболку, поверх якої накинула рожеву сорочку в клітку. Дівчина ідеально поклала собі волосся і зробила денний макіяж. Незважаючи на відсутність фільтрів виглядала Анна чудово.

Заворотнюк подякувала своїм підписникам за рекомендації салонів краси, зазначивши, що збирається сходити в один з них. Саме так дівчина вирішила розважитися у свій вихідний. Варто відзначити, що виглядала Анна щасливою.

"Хлопці, спасибі велике всім, хто відгукнувся і надіслав мені салони. Сьогодні сходжу і протестую, все вам розповім і покажу. Спасибі», - зазначила Ганна.

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