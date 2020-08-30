Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас сражается с раком, попросила помощи у небезразличных

Анна опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" видео и показала, как проводит время в Москве, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, скрольте до конца).

Судя по геолокации, девушка устроила съемки в одном из роскошных московских отелей. На видео она предстала в коротком черном платье с тонкими бретельками - благодаря этому хорошо заметно, что Анна не надела бюстгальтер. Сначала дочь актрисы позирует, сидя на полу в спальне, с такого ракурса во всей красе видны стройные ноги. Затем Анна Заворотнюк надела туфли и вышла на балкон, где показал свою фигуру из расных ракурсов.

В описании красотка обратилась читателям с просьбой посоветовать новые музыкальные произведения: "Напишите свои любимые треки в комментарии, хочу обновить свой плейлист". Пользователи социальной сети откликнулись на призыв, а многие даже оставили ей комплименты:

"Какая вы красивая ❤️😍💋💞💖💕❣️"; "Вопрос? Как там старшая Заворотнюк ???"; "Анна, вы до невозможности красивая девушка! Я восхищаюсь вами"; "Анечка, вы Королева красоты))) Не отвести глаз)"; "Куколка 😍😍😍🌹"; "Боже, как же эстетично😍❤️❤️"; "Ну королева ❤️😍🔥"; "Ты издеваешься, какие могут быть треки? Ты божественной красоты".

Напомним, отец Жанны Фриске удивил словами о болезни Заворотнюк: "Сначала стало лучше, а потом...".

Как сообщала Politeka, больная раком Заворотнюк решила прервать молчание спустя год, состояние актрисы резко изменилось.

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