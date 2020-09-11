Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как приготовить тыквенные цукаты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Елизаветы в Инстаграм.

По ее словам, приготовить цукаты совсем несложно, а вкус у них – отменный.

"Друзья, ранее я давала вам рецепт яблочных цукатов - расскажите, кто готовил?😉 Предлагаю продолжить тему полезных сладостей и приготовить сегодня цукаты из тыквы... 😋", – пишет Глинская.

Для приготовления цукатов из тыквы вам понадобится:

1 кг тыквы

500 мл воды

500 г сахара

0,5 ч.л. молотой корицы

0,5 ч.л. молотого имбиря

3-4 коробочки кардамона

Вначале надо очистить тыкву от кожуры и семян, нарезать небольшими кусочками 3 на 3 см, добавить коробочки кардамона. После этого добавляем корицу и имбирь. Далее – добавляем сахар, заливаем водой, доводим до кипения и провариваем 20-25 минут на среднем огне.

Галина акцентирует внимание на том, что тыква должна пропитаться сиропом и стать прозрачной. После этого надо оставить тыкву в сиропе до полного остывания.

Следующий шаг такой: выкладываем тыкву на решетку и сушим в духовке при температуре 80°С в течение 4-5 часов. Можно воспользоваться дегидратором.

Осталось охладить цукаты из тыквы и убрать в герметично закрывающуюся емкость.

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