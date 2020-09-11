Українська актриса, травесті-діва Монро викликала бурхливу реакцію новим образом з довгим волоссям

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у неї в Instagram. На кадрах, опублікованих дівою, вона позувала на тлі моря з неймовірно довгим пишним волоссям. Красуня була одягнена в жовту туніку або сукню, її руки прикрашали яскраві браслети. Образ вона доповнила яскравим макіяжем. Варто відзначити, що волосся Монро спадали прямо до пояса.

"Донателла ВерсаСе в очікуванні вечірки на мільйон", - жартівливо підписала знімки зірка.

За годину пост Монро зібрав більше тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів. Деякі шанувальники навіть сплутали травесті-діву з українською актрисою Ольгою Сумською.

"Ви сьогодні мені снилися", "Монріточка, ви шикарна!", "Русалочка в очікуванні припливу", "Донателла. Клас. А фотограф завжди один і той же? Знімки такі класні", "Русалка", "Ольга Сумська)", "Боже яка ви красива. Неземна краса", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що 42-річна артистка показала, якою була до того, як зосередилася на образі ефектної блондинки. На фото Монро позувала з каштановим волоссям і неймовірно яскравим макіяжем.

Нагадаємо, що травесті-діва Монро здивувала змінами в зовнішності, про гарячу блондинку можна забути: «тобі пасує».

Також Politeka писала, що розкута травесті-діва Монро вразила наповал виглядом без білизни і визнанням: "мені вже за 50!".

А ще Politeka повідомляла, що невгамовна Монро затьмарила Леді Гагу екстравагантним образом без білизни:"Фотосет - бомба".