Українська шоувумен і травесті-діва Монро показала, як стежить за своєю красою

Знаменитість у своєму мікроблозі в "Instagram" опублікувала пікантні кадри без білизни, передає Politeka.net. красуня завдала на обличчя косметику, яка залишила помітні різнокольорові сліди. Волосся Монро сховала під хусткою, але крім нього ніякого одягу на шоувумен не видно. До того ж, вона з млосним поглядом доклала долоню до обличчя.

"Мур Мяу😺 мої полунички, соррі, що вчора не встигла відповісти на багато ваших питань 🙏 На весь день зависла на зйомках засекреченого проекту, на якому не можна було користуватися телефоном. Кожен учасник підписував контракт про нерозголошення до прем'єри, за яким штраф у розмірі вартості моєї нирки за фото або відео зйомку", - поділилася подробицями свого життя Монро.

Вона також порадила своїм шанувальникам правильно налаштовуватися для досягнення успіхів і не впадати у відчай:

"На Землі мільярди людей. Гаразд, ви не знаєте китайського. ОК. залишаємо наших. Наші всі або зайняті або придурки😒 Ок. якщо ви живете з такою установкою, саме придурки вам і будуть потрапляти. Але мені вже за 50! А у жінки за за на ринку наречених шансів немає. Ну тоді може спробувати з іноземцем?".

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність і життєву мудрість Монро в коментарях:

"Монро, Ви не нарцис, тому що у людей з нрл відсутня Емпатія , а у Вас Вона є"; "Монро, круто.. 🔥 ну не дражни з мейкапом, давай лайф і всі свої улюблені тенюшки і помадки .. 😻 💋 "; "Цей прийом в макіяжі робила ще в далекому 1998году...у вас завжди чудовий макіяж🌹 🌹 🌹 🔥"; "Господи, та це просто брюллик серед усієї скарбниці думок!".

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