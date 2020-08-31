Відома українська шоувумен Монро показала себе з новим кольором волосся напередодні 1 вересня

Популярна травесті-діва поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, зірка вирішила згадати свої шкільні роки і розповіла про свій досвід. Так, Монро зізналася, що любила столовську їжу, розповіді вчительки з географії про свої поїздки за кордон, а також згадала, як до них перевели дівчинку з Німеччини, яка відкрила для їх класу Мадонну.

"Я не раз говорила, що фразою: ви будете згадувати школу, як найкраще, що було у Вашому житті; вчителі явно маніпулювали. Не буває гірше-краще, є реальність і наше ставлення. Але, якби вчителі пояснили це правило раніше, напевно у багатьох життя склалося б інакше ... Ну а всім, хто завтра знову зіткнеться зі шкільними реаліями, бажаю сил, адекватності і... дихайте глибше", - написала Монро.

Вона також поділилася новим знімком, на якому позує в незвично строгому образі. На ній проста блакитна сорочка, великі прикраси і макіяж в рожевих тонах.

При цьому замість традиційного блонда на голові Монро красується незвично руде волосся ніжного персикового відтінку.

Шанувальники красуні активно коментують її пост.

"Тобі дуже личить цей колір!", "Колір волосся красивий і не тільки", "Рижуха", - пишуть люди.

Нагадавши, травесті-діва Монро вразила рідкісним кадром з минулого, красуню не впізнати: "Лисиця Аліса".

Як повідомляла Politeka, спекотна Монро без білизни змусила червоніти декольте.

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