Відома українська шоувумен Монро показала себе з новим кольором волосся напередодні 1 вересня
Популярна травесті-діва поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, зірка вирішила згадати свої шкільні роки і розповіла про свій досвід. Так, Монро зізналася, що любила столовську їжу, розповіді вчительки з географії про свої поїздки за кордон, а також згадала, як до них перевели дівчинку з Німеччини, яка відкрила для їх класу Мадонну.
"Я не раз говорила, що фразою: ви будете згадувати школу, як найкраще, що було у Вашому житті; вчителі явно маніпулювали. Не буває гірше-краще, є реальність і наше ставлення. Але, якби вчителі пояснили це правило раніше, напевно у багатьох життя склалося б інакше ... Ну а всім, хто завтра знову зіткнеться зі шкільними реаліями, бажаю сил, адекватності і... дихайте глибше", - написала Монро.
Вона також поділилася новим знімком, на якому позує в незвично строгому образі. На ній проста блакитна сорочка, великі прикраси і макіяж в рожевих тонах.
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При цьому замість традиційного блонда на голові Монро красується незвично руде волосся ніжного персикового відтінку.
Шанувальники красуні активно коментують її пост.
"Тобі дуже личить цей колір!", "Колір волосся красивий і не тільки", "Рижуха", - пишуть люди.
Нагадавши, травесті-діва Монро вразила рідкісним кадром з минулого, красуню не впізнати: "Лисиця Аліса".
Як повідомляла Politeka, спекотна Монро без білизни змусила червоніти декольте.
Також Politeka писала, що травесті-діва Монро прогулялася в екстремальному міні під дощем:"чудова".