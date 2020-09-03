Українська шоувумен і травесті-діва Монро зробила подарунок на честь 21-ї річниці своєї кар'єри

Вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри з фотосесії, на якій постала в дуже оригінальному образі, повідомляє Politeka.net.  Знаменитість вбралася в чорну сукню з металевими накладками і ланцюгами, а на руки натягнула Латексні печатки. Судячи зі знімків, на ній немає бюстгальтера. Волосся Монро заплела в тугу косу, яку згодом розплела для іншої зачіски. Крім того, травесті-діва зробила собі великі накладні брови і вії.

травесті-діва монро

"У 21 рік в Америці можна законно купувати алкоголь. Мої ж останні 21 рік пройшли на публіці. Не завжди тверезі, але це зовсім інша історія", - зазначила Монро в описі. - "Хтось посміхнеться: милочка, але після... пенсія махає рукою 🤗 ось і відмінно, нехай махає. Хто ж забороняє махати, якщо є чим. Тільки мій, рівний від природи, ніс чує новий кар'єрний виток! І якщо придивитися, він вже настав".

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В 21 год в Америке можно законно покупать алкоголь. Мои же последние 21 год прошли на публике. Не всегда трезвые, но это совсем другая история. Иногда мне кажется, что было всё: популярность (подвинься Винник 😉) и бесконечные потоки хэйта (теперь подвинься Фреймут 🤣); внезапный интерес ( помню после эфира Лиги Смеха я получила за неделю пару тысяч восторженных сообщений) и его падение; песни (Как я боялась микрофона в студии🙉) и танцы (теперь подвинься Беенсе); выступления перед богатыми ( помню заказала генеральская жена для мужа в Ялту за все деньги мира) и работа с будущими политиками ( Николай, Владимир, Слава, Сергей, Руслана, всем привет 😆) ; роли и их отсутствие; деньги (тут я загнула) и безденежье (тоже преувеличиваю)! Но! самое главное, всё было в радость😀 и всё только начинается. Кто-то ухмыльнется: милочка, Но после... Кх...кх...пенсия машет рукой🤗 Вот и отлично, пусть машет. Кто ж запрещает махать, Если есть чем😉 Только мой, ровный от природы, нос чует новый карьерный виток! И если присмотреться, он уже наступил. Мир меняется и я меняюсь вместе с ним. Что будет дальше мы можем только догадываться, Но я готова продолжать творить и вытворять. Чего и вам желаю! Спасибо всем, кто был все эти годы мо мной, поддерживал, журил, был неравнрдушен и просто пролистывал с мыслью: а она еще ого-го! Ну согласитесь, кто еще в нашем болоте только молодеет? Правильно, Оксана Байрак😃😆 и я, ваша королева YouTube и богиня кадра 😍 ну и кухни, само собой! Всех обняла, видос новый на канал залила. Ой там такие Воспоминания, прям на слезу пробъет. Ну и залайкайте этот потрясный фотосет🙏 Фото @yury_romanoff Стиль @helena.romanova.tm Mua and hair @julisviridova Мур. #неугомоннаяМонро #21годНаСцене

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A post shared by Неугомонная Монро (@monritta) on

У коментарях користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю артистки і знайшли схожість з іншою епатажною зіркою:

"Цікавий образ, Монро в цьому образі ви чимось схожі на Леді Гагу"; " гострий допитливий розум, позитив і краса - Ваші фірмові риси, Монро. Із задоволенням дивлюся Вас на Ютубі️️"; "Божественна"; "Фотосет бомба, дійсно😍 😍"; "Я спочатку подумала що це Леді Гага️"; " супер-мега позитив!!! Захоплююся Вами! ❤ ️ 😘 "; "Яка ж Ви багатогранна 💎 💎 💎 💎 💎 не перестаю Вами захоплюватися👏 👏 👏 💛"; "Дуже личить вам такий колір помади, я прямо не впізнала спочатку. Дуже мило і жіночно"; "Леді Гага відпочиває👍 😉"; "Япона Мама".

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