В 21 год в Америке можно законно покупать алкоголь. Мои же последние 21 год прошли на публике. Не всегда трезвые, но это совсем другая история. Иногда мне кажется, что было всё: популярность (подвинься Винник 😉) и бесконечные потоки хэйта (теперь подвинься Фреймут 🤣); внезапный интерес ( помню после эфира Лиги Смеха я получила за неделю пару тысяч восторженных сообщений) и его падение; песни (Как я боялась микрофона в студии🙉) и танцы (теперь подвинься Беенсе); выступления перед богатыми ( помню заказала генеральская жена для мужа в Ялту за все деньги мира) и работа с будущими политиками ( Николай, Владимир, Слава, Сергей, Руслана, всем привет 😆) ; роли и их отсутствие; деньги (тут я загнула) и безденежье (тоже преувеличиваю)! Но! самое главное, всё было в радость😀 и всё только начинается. Кто-то ухмыльнется: милочка, Но после... Кх...кх...пенсия машет рукой🤗 Вот и отлично, пусть машет. Кто ж запрещает махать, Если есть чем😉 Только мой, ровный от природы, нос чует новый карьерный виток! И если присмотреться, он уже наступил. Мир меняется и я меняюсь вместе с ним. Что будет дальше мы можем только догадываться, Но я готова продолжать творить и вытворять. Чего и вам желаю! Спасибо всем, кто был все эти годы мо мной, поддерживал, журил, был неравнрдушен и просто пролистывал с мыслью: а она еще ого-го! Ну согласитесь, кто еще в нашем болоте только молодеет? Правильно, Оксана Байрак😃😆 и я, ваша королева YouTube и богиня кадра 😍 ну и кухни, само собой! Всех обняла, видос новый на канал залила. Ой там такие Воспоминания, прям на слезу пробъет.