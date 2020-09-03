Українська шоувумен і травесті-діва Монро зробила подарунок на честь 21-ї річниці своєї кар'єри

Вона опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" кадри з фотосесії, на якій постала в дуже оригінальному образі, повідомляє Politeka.net. Знаменитість вбралася в чорну сукню з металевими накладками і ланцюгами, а на руки натягнула Латексні печатки. Судячи зі знімків, на ній немає бюстгальтера. Волосся Монро заплела в тугу косу, яку згодом розплела для іншої зачіски. Крім того, травесті-діва зробила собі великі накладні брови і вії.

"У 21 рік в Америці можна законно купувати алкоголь. Мої ж останні 21 рік пройшли на публіці. Не завжди тверезі, але це зовсім інша історія", - зазначила Монро в описі. - "Хтось посміхнеться: милочка, але після... пенсія махає рукою 🤗 ось і відмінно, нехай махає. Хто ж забороняє махати, якщо є чим. Тільки мій, рівний від природи, ніс чує новий кар'єрний виток! І якщо придивитися, він вже настав".

У коментарях користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю артистки і знайшли схожість з іншою епатажною зіркою:

"Цікавий образ, Монро в цьому образі ви чимось схожі на Леді Гагу"; " гострий допитливий розум, позитив і краса - Ваші фірмові риси, Монро. Із задоволенням дивлюся Вас на Ютубі️️"; "Божественна"; "Фотосет бомба, дійсно😍 😍"; "Я спочатку подумала що це Леді Гага️"; " супер-мега позитив!!! Захоплююся Вами! ❤ ️ 😘 "; "Яка ж Ви багатогранна 💎 💎 💎 💎 💎 не перестаю Вами захоплюватися👏 👏 👏 💛"; "Дуже личить вам такий колір помади, я прямо не впізнала спочатку. Дуже мило і жіночно"; "Леді Гага відпочиває👍 😉"; "Япона Мама".

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