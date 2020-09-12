В останньому вийшов ефірі "Танців з зірками" стало відомо, що паркет залишає одна з найефектніших пар

Як з'ясувалося, паркет змушені були покинути гуморист і телеведучий Дмитро Танкович і вагітна Ілона Гвоздьова, яка повинна зовсім скоро народити. Мережа була в люті від рішення суддів, які прибрали одну з найбільш інтригуючий пар. Після танцю пари їм скандували "Браво", але навіть це не допомогло.

Тим не менш, пара Танковича і Гвоздьової не перша, хто стикався з подібними труднощами. У "Танцях з зірками" не в перший раз беруть участь вагітні танцівниці, тому пропонуємо вашій увазі топ фото вагітних красунь.

Ілона і Дмитро стали першими, хто покинув шоу після першого ж голосування "на виліт". Засудили користувачі Мережі танцівницю за сміливий крок, адже вона танцювала в положенні на останніх термінах, що дуже небезпечно. Тамже дісталося і організаторам шоу, які, як вважають користувачі соціальних платформ, через хайп в розпал коронавірусу дозволили танцювати вагітній жінці.

Тим не менш, Ілоні все ж вдалося відзначитися і здивувати мережу в перших ефірах.

Олена Шоптенко одна з найпопулярніших танцівниць. Вона танцювала на паркеті вагітної, але тільки на ранніх термінах. Відзначимо, знаменита Шоптенко-та сама танцівниця, яка привела багато років тому до перемоги Володимира Зеленського. Пара танцювала разом у 2006 році. У новому сезоні танцівниця тренує Олега Винника-кумира мільйонів українок.

Будучи вагітною, три роки тому разом з режисером Ахтемом Сеїтаблаєвим зірка виступала дуже старанно і навіть отримала третє місце з чоловіком. Ахтем знав про становище зірки, тому, за словами Шоптенка, вони знизили навантаження і відмовилися від складних трюків.

Еллісон Холкер брала участь в американських "танцях" також в положенні п'ять років над. Зараз танцівниці 32 роки і вона мама трьох дітей.

Зірка показала справжнє шоу, незважаючи на вагітність, на паркеті американських "танців з зірками" разом з партнером. Животик при цьому приховати вже було неможливо, хоча далеко не так, як у Ілони Гвоздьової. Елісон тоді виступала в парі зі співаком Енді Граммером.

Ерін Боаг є британською танцівницею, яка бере участь в»танцях". Зірка потрапила під досить жорстку критику, адже танцювала в положенні. На шоу британської версії вона прийшла в якості запрошеної зірки і влаштувала невеликий виступ всього на 22-му тижні вагітності.

"Скарга мене не турбувала - я сміялася більше всього на світі", - розповіла в одному з інтерв'ю Ерін. Зірка заявила, що танцювати вагітній не є для неї чимось забороненим.

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