В последнем вышедшем эфире «Танцев со звездами» стало известно, что паркет покидает одна из самых эффектных пар

Как выяснилось, паркет вынуждены были покинуть юморист и телеведущий Дмитрий Танкович и беременная Илона Гвоздева, которая должна совсем скоро родить. Сеть была в ярости от решения судей, которые убрали одну из самых интригующий пар. После танца пары им скандировали «Браво», но даже это не помогло.

Тем не менее, пара Танковича и Гвоздевой не первая, кто сталкивался с подобными трудностями. В "Танцах со звездами" не в первый раз принимают участие беременные танцовщицы, поэтому предлагаем вашему вниманию топ фото беременных красавиц.

Илона и Дмитрий стали первыми, кто покинул шоу после первого же голосования "на вылет". Осудили пользователи сети танцовщицу за смелый шаг, ведь она танцевала в положении на последних сроках, что очень опасно. Тамже досталось и организаторам шоу, которые, как считают пользователи социальных платформ, из-за хайпа в разгар коронавируса позволили танцевать беременной женщине.

Тем не менее, Илоне все же удалось отличиться и удивить сеть в первых эфирах.

Алена Шоптенко одна из самых популярных танцовщиц. Она танцевала на паркете беременной, но только на ранних сроках. Отметим, знаменитая Шоптенко - та самая танцовщица, которая привела много лет назад к победе Владимира Зеленского. Пара танцевала вместе в 2006 году. В новом сезоне танцовщица тренирует Олега Винника – кумира миллионов украинок.

Будучи беременной, три года назад вместе с режиссером Ахтемом Сеитаблаевым звезда выступала очень усердно и даже получила третье место с мужчиной. Ахтем знал о положении звезды, поэтому, по словам Шоптенко, они снизили нагрузку и отказались от сложных трюков.

Эллисон Холкер участвовала в американских «танцах» также в положении пять лет над. Сейчас танцовщице 32 года и она мама троих детей.

Звезда показала настоящее шоу, несмотря на беременность, на паркете американских "Танцев со звездами" вместе с партнером. Животик при этом скрыть уже было невозможно, хотя далеко не так, как у Илоны Гвоздевой. Элисон тогда выступала в паре с певцом Энди Граммером.

Эрин Боаг является британской танцовщицей, участвующей в «танцах». Звезда попала под довольно жесткую критику, ведь танцевала в положении. На шоу британской версии она пришла в качестве приглашенной звезды и устроила небольшое выступление всего на 22-й неделе беременности.

"Жалоба меня не беспокоила - я смеялась больше всего на свете", - рассказала в одном из интервью Эрин. Звезда заявила, что танцевать беременной не является для нее чем-то запретным.

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