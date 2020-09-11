Екс-солістка групи ВІА Гра Віра Брежнєва здивувала кардинальною зміною іміджу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на одному з останніх відео співачка постала з короткою стрижкою, що чимало здивувало її численних фанатів, які звикли бачити віру з довгими розкішними локонами.

Брежнєва поспішила заспокоїти розчулених фоловерів, пояснивши, що коротка стрижка – це ненадовго і необхідно для одного з проектів, в якому бере участь Віра.

Думки про новий образ співачки у фанатів розійшлися. Деяким подобається новий образ знаменитості, але є і ті, яким коротка стрижка дружини Меладзе не сподобалася.

"Елемент номер п'ять!!!👍 👍 👍 🔥 🔥 🔥 🔥Просто шик 😛 😛 😛 🔥 😂Вірочка не твоє!!!!! Моя Королева!👑 Ви прекрасні завжди і скрізь! ❤️😍 💦5 й елемент 🔥 Супер!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍 Найкрасивіша ❤️❤️❤️ які тіні!!! Просто шик! Боже, яка ти грайлива, пристрасна і пекуча красуня 🔥 🔥 🔥 все сильніше і сильніше захоплююся тобою помню пам'ятаю тебе на самому початку, відразу зрозумів - справжній лідер,справжня наша богиня 🤤 🤤 🤤 просто еталон всього і вся🥰 🥰, віра ,ви прекрасні навіть з «Кондукторським» макіяжем, Господи прости🙈 інопланетянка прям..."- пишуть фанати.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Vera Brezhneva (@ververa) 8 вер 2020 о 8:42 PDT

Politeka писала, що знаменита українська співачка Віра Брежнєва розповіла шанувальникам про свою старшу дочку. Софії, батько якої – перший чоловік виконавиці Михайло Кіперман, виповнилося 19 років, живе вона Зараз в США. Дівчина працює моделлю, заміж, за словами її зіркової мами, поки виходити не планує.

"Вона вища, ніж я. вважає, що розумніша, ніж я. зараз хоче бути вільною, вчитися в США. Про весілля навіть не говорили. Навесні їй виповниться 20 років. Після 20, вважаю, можемо про це поговорити", – розговорилася Віра Брежнєва.

Знаменита українська співачка Віра Брежнєва показала відразу два яскравих образи на зйомках "ритму". На сторінці в соціальній мережі Instagram " Зоряний шлях "з'явився фотоколаж з кращими образами співачки Віра Брежнєвої, яка взяла участь у зйомках мюзиклу" Ритм " від Дмитра Монатіка. У ньому артистка представила відразу два незвичайних вбрання.

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