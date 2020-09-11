Экс-солистка группы ВИА Гра Вера Брежнева изумила кардинальной сменой имиджа

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Так, на одном из последних видео певица предстала с короткой стрижкой, что немало удивило ее многочисленных фанатов, которые привыкли видеть Веру с длиннными роскошными локонами.

Брежнева поспешила успокоить растроенных фоловеров, объяснив, что короткая стрижка – это ненадолго и необходимо для одного из проектов, в котором участвует Вера.

Мнения о новом образе певицы у фанатов разошлись. Некоторым нравится новый образ знаменитости, но есть и те, которым короткая стрижка жены Меладзе не понравилась.

"Элемент номер пять!!!👍👍👍🔥🔥🔥🔥Просто шик 😛😛😛🔥 😂Верочка не твоё!!!!! Моя Королева!👑 Вы прекрасны всегда и везде! ❤️😍💦5 й элемент 🔥 Супер!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍 Самая красивая ❤️❤️❤️ Какие тени!!! Просто шик! Боже, какая ты игривая, страстная и жгучая красавица🔥🔥🔥Всё сильнее и сильнее восхищаюсь тобой😍😍 Помню тебя в самом начале, сразу понял - настоящий лидер, настоящая наша Богиня🤤🤤🤤 Просто эталон всего и вся🥰🥰,Вера,Вы прекрасны даже с «кондукторским» макияжем ,Господи прости🙈 Инопланетянка прям..." – пишут фанаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 8 Сен 2020 в 8:42 PDT

Politeka писала, что знаменитая украинская певица Вера Брежнева рассказала поклонникам о своей старшей дочери. Софии, отец которой – первый супруг исполнительницы Михаил Киперман, исполнилось 19 лет, живет она сейчас в США. Девушка работает моделью, замуж, по словам ее звездной мамы, пока выходить не планирует.

"Она выше, чем я. Считает, что умнее, чем я. Сейчас хочет быть свободной, учиться в США. О свадьбе даже не говорили. Весной ей исполнится 20 лет. После 20, считаю, можем об этом поговорить", – разоткровенничалась Вера Брежнева.

Знаменита украинская певица Вера Брежнева показала сразу два ярких образа на съемках "Ритма". На странице в социальной сети Инстаграм "Звездный путь" появился фотоколлаж с лучшими образами певицы Вера Брежневой, принявшей участие в съемках мюзикла "Ритм" от Дмитрия Монатика. В нем артистка представила сразу два необыкновенных наряда.

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