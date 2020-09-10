9 сентября в России состоялось слушание по делу о плагиате песни "Кукушка"

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на Стархит.

Свои права на оригинальную переработку этой композиции легендарного Виктора Цоя пытается отстоять певица Ольга Кормухина.

Исполнительница убеждена в том, что певица Полина Гагарина использовала в саунд-треке к фильму "Битва за Севастополь" песню, сделанную Кормухиной вместе с лидером "Парка Горького" Алексеем Беловым и одобренную сыном Виктора Цоя в 2010 году.

Однако автором музыки в фильме был указан Константин Меладзе. Российский суд посчитал нужным привлечь к судебному процессу продюсера.

"Так как ни ответчик – Гагарина, ни наследники Цоя не могут предоставить никаких документов об истории переработки версии Меладзе. Ко всему прочему во время выхода фильма их права оформлялись на основании недействительных договоров. Следовательно, необходимо заслушать комментарии Константина и посмотреть его документы", – заявила представитель Кормухиной.

Также сообщается, что правами на песню "Кукушка" с 1993 года обладают не наследники Цоя, а некая управляющая компания, в связи с чем те, кто желает исполнять ту или иную композицию певца, подписывают договоры именно с ней.

Однако документы, согласно которым у Меладзе и Гагариной появилось право на переработку песни, признаны судом недействительными. У Ольги, наоборот, документы никто не оспаривал. Следующее заседание по этому делу суд назначил на 25 сентября.

Politeka писала, что музыкант и продюсер Константин Меладзе сделал неожиданное заявление об отношении украинцев к россиянам. Так, он заявил в эфире телеканала "Дождь", что большая часть жителей Украины, как минимум – половина населения, говорят на русском языке и не питает вражды к жителям России. Он считает, что ненависти к России в украинцев нет и быть не может.

"Нелюбви к россиянам нет, быть не может и не будет никогда, мне кажется. Просто потому, что Киев – это, в основном, русскоговорящий город. Да и большая часть Украины – это больше русскоговорящая страна. По крайней мере, процентов на 50%. Я всю жизнь там разговаривал на русском языке, мои друзья и т.д. Не может быть россиянин для украинца какой-то чуждой единицей, как немец или китаец. Скорее, не очень хорошее отношение формируется к властям и так далее", – заявил Меладзе.

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