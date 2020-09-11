Дружина резидента Comedy Club Павла Волі, гімнастка Ляйсан Утяшева відверто розповіла про розлучення свого друга Гаріка Харламова з актрисою Христиною Асмус

Як передає Politeka.net, про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-шоу "Стрілець-молодець". 35-річна красуня зазначила, що на вечірці з нагоди її ювілею Харламов вже був вільний. При цьому, на думку зірки, він не сумував.

"На дні народження він у мене був вільний і такий легкий. Те, що Харламов не страждає, — це було сильно видно», - підкреслила вона, явно намагаючись вколоти Асмус.

Крім цього, Утяшева зазначила, що запропонувала підгодовувати Гаріка, поки він самотній.

"Він самий завидний наречений. Дівчата, активізуємося", - без краплі сорому заявила Ляйсан.

Як відомо, Гарік Харламов і Христина Асмус оголосили про розлучення після карантину. Ця новина стала несподіванкою для всього російського шоу-бізнесу. З тих пір чутки навколо шлюбу і розлучення зірок не вщухають.

Раніше ми писали, що Гарік Харламов висміяв своє розлучення з Асмус в забавному ролику, який опублікував у себе в Twitter популярний російський комік Данило Поперечний. На кадрах Харламов стоїть на тлі розведеного моста в Санкт-Петербурзі. Потім він розгортається обличчям до камери і каже: "розвівся", показуючи на міст.

Нагадаємо, що справжнє ім'я Гаріка Харламова стало шоком: "і тут всіх здивував!".

Також Politeka писала, що у Гаріка Харламова діагностували вірус: помічник розкрив правду про стан екс-чоловіка Асмус.

А ще Politeka повідомляла, що Харламова після розлучення з Асмус вразила небезпечна хвороба: "були скасовані зйомки і...".