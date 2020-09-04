Гарік Харламов здивував мережу, опублікувавши фото своєї дочки

Як передає Politeka.net, гуморист випадково розкрив факт про себе, який для багатьох виявився сюрпризом.

Так, Харламов написав у мікроблозі, що його Харламова Анастасія Ігорівна тепер школярка. Гумориста привітали, але здивувалися батькові дівчинки.

Виявилося, що багато хто не здогадувався, що справжнє ім'я гумориста – ігор.

"А тебе ігор звуть?", "Лол, Я не знав", "я теж в шоці", "Ну не бульдог же", "ось це поворот", "Мій світ не буде колишнім", "я теж очманіла, ось дає і тут всіх здивував!",- пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялося, що на 1 вересня дочка Харламова і Асмус Настя пішла в школу без мами, так як Христина не змогла вирватися зі зйомок. Актриса зізналася, що мріяла про цей день кілька років, але контракт не дозволив їй вибратися в Москву.

Як відомо, зараз актриса знімається в новому шоу в Геленджику. Весь цей час Настя проводить з батьком, який після розлучення став публікувати все більше спільних фото з донькою.

Нагадаємо, що Харламов спантеличив видом в жіночому корсеті і перуці, Асмус не позаздриш: «Нова Кончіта Вурст».

Як повідомляла Politeka, схудлий Гарік Харламов випендрився в школі дочки: "От би і мій батя в шортах...".

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