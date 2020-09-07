Чутки про зараження російського шоумена Гаріка Харламова китайським вірусом перебільшені

Про це інформує Politeka с посиланням на російські ЗМІ.

Так, повідомляється, що помічник відомого російського гумориста Дмитро повідомив журналістам про те, що чутки про зараження Гаріка Харламова коронавірусом сильно перебільшені.

Насправді, за словами Дмитра, у Харламова банальна застуда, а тест на коронарус, який зробив шоумен, показав негативний результат.

"Ні, не захворів. Неправда. Він просто застудився, у нього була температура трохи. Ніякого ковида у нього. Перевірили, тест здали, у нього все негативно", – запевнив помічник Гаріка Харламова.

Politeka повідомляла, що здоров'я російського актора і шоумента Гаріка Харламова, який нещодавно розлучився з актрисою Христиною Асмус, різко погіршилося.

"У Гаріка Харламова виявили ковид..."- було сказано в повідомленні. Уточнюється, що це сталося в «самий останній момент», через що зйомки гумористичного шоу Comedy Club в Барвисі довелося скасувати. Сам актор поки ситуацію не коментував.

30-річна актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, здивувала знімком з лікарні. Зірка опублікувала дане фото в своєму Instagram, передає Politeka.net. дівчина постала лежить на лікарняному ліжку з катетером на руці, до якого була проведена трубка від крапельниці.

Сама Кошкіна була в чорному топіку з великим декольте, з якого визирала груди. Також бодай можна було помітити чорну білизну.

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