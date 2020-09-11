Дочь известной украинский актрисы Елены Кравец из «Квартал 95» Мария удивила новым талантом

Как передает Politeka.net, у себя в сторис девушка опубликовала видео из танцевального зала. Судя по всему, Мария активно занимается современными танцами. Свои достижения она решила продемонстрировать публике.

17-летняя красотка танцевала под ритмичную музыку, делая, порой, слишком взрослые движения. Так, Мария выставила вперед «пятую точку», а также соблазнительно приседала и изгибалась. Стоит отметить, что у девушки все круто получалось. Поклонники не смогли оставить Марии комментарии, так как видео было опубликовано в сторис.

Как известно, старшая дочка Елены Кравец уже долгое время живет отдельно от родителей, поэтому очень быстро повзрослела и стала самостоятельной. Кстати, чем старше она становится, тем больше она похожа на свою маму.

Ранее мы писали, что Маша Кравец удивила резкой сменой имиджа. Девушка сделала короткую стрижку, о чем рассказала у себя в Инстаграм. Она позировала на камеру, показывая, как сильно ей нравится новый образ. Кстати, до этого и сама Елена Кравец подстриглась под каре.

Кроме этого, недавно дочка актрисы поделилась кадрами с отдыха в Одессе. Она каталась на байдарке, встречая рассвет в открытом море.

Напомним, что Маша Кравец покрасовалась с надутыми губами перед зеркалом: личные кадры.

Также Politeka писала, что Маша Кравец в откровенном топе поразила сходством с матерью.

А еще Politeka сообщала, что Маша Кравец ошеломила смелой сменой имиджа, вся в мать: «Решила покороче?».