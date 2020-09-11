Деякі українці ризикують найближчим часом залишитися без виплат від держави

Про це пише видання Донпресс.

З такими проблемами можуть зіткнутися жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Так, пенсіонери, які сьогодні проживають на окупованому Донбасі і отримують місцеві пенсії, можуть їх втратити, якщо виявилися непрацездатні і не змогли зняти свої виплати або отримати їх у листоноші протягом 6 місяців.

"Пенсійні виплати зупиняються, та пенсія, що була на рахунку, йде в музей поля чудес", - скаржаться місцеві пенсіонери.

Крім цього, жителі скаржаться на складнощі, які виникають при оформленні довіреності на отримання пенсії іншими особами.

"Українську або російську довіреності не приймають. У "ДНР" чомусь приймають документацію місцевого зразка. Та й то термін дії, якщо навіть пощастило отримати подібне, становить тільки один місяць», - розповів інший пільговик.

Поки окупаційна влада мовчить, місцеві жителі обурені діями колаборантів, з вини яких вони ризикують залишитися без грошей.

Раніше ми вже розповідали про проблеми з виплатою пенсій в ОРДЛО.

Як повідомляв голова Донецької ВЦА Павло Кириленко, Виплату пенсій в ОРДЛО відновити неможливо через те, що немає ніяких даних про пенсіонерів, а також немає пенсійних справ громадян, а самі ці території України тимчасово окуповані російськими військами.

Тому люди можуть отримувати виплати лише після того, як отримають статус переселенця. З метою зняти соціальну напругу на окупованих територіях, був придуманий спосіб врегулювати ситуацію з пенсіями. Також з'явилася ідея виплачувати пенсії на КПВВ, для цього буде потрібно встановити банкомати.

Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей.

Як повідомляла Politeka, зарплата в Україні зросте, 11 тисяч не межа.

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