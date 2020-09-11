Некоторые украинцы рискуют в ближайшее время остаться без выплат от государства

Об этом пишет издание Донпресс.

С такими проблемами могут столкнуться жители временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Так, пенсионеры, которые сегодня проживают на оккупированном Донбассе и получающие местные пенсии, могут их лишиться, если оказались нетрудоспособны и не смогли снять свои выплаты или получить их у почтальона в течение 6 месяцев.

"Пенсионные выплаты останавливаются, та пенсия, что была на счету, уходит в музей поля чудес", - жалуются местные пенсионеры.

Помимо этого, жители жалуются на сложности, которые возникают при оформлении доверенности на получение пенсии иными лицами.

«Украинскую или российскую доверенности не принимают. В «ДНР» почему-то принимают документацию местного образца. Да и то срок действия, если даже посчастливилось получить подобное, составляет только один месяц», - рассказал другой льготник.

Пока оккупационные власти молчат, местные жители возмущены действиями коллаборантов, по вине которых они рискуют остаться без денег.

Ранее мы уже рассказывали о проблемах с выплатой пенсий в ОРДЛО.

Как сообщал глава Донецкой ВГА Павел Кириленко, Выплату пенсий в ОРДЛО возобновить невозможно из-за того, что нет никаких данных о пенсионерах, а также нету пенсионных дел граждан, а сами эти территории Украины временно оккупированы российскими войсками.

Поэтому люди могут получать выплаты лишь после того, как получат статус переселенца. С целью снять социальное напряжение на оккупированных территориях, был придуман способ урегулировать ситуацию с пенсиями. Также появилась идея выплачивать пенсии на КПВВ, для этого потребуется установить банкоматы.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, зарплата в Украине вырастет, 11 тысяч не предел.

Также Politeka писала, что украинцев обрадовали новыми пенсиями, кто получит надбавки.