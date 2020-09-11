Российская певица Анна Семенович в образе соблазнительной гадалки нарвалась на жесткую критику из-за пошлой выходки

Как передает Politeka.net, отрывок из передачи появился в Инстаграм звезды. Анна сидела перед камерами в тесном пиджачке и платке на голове. Перед ней на столе красовалось тесто, из которого певица сформировала хлеб. Анна с удовольствием мяла тесто.

«Приятно его трогать. Я понимаю мужчин, почему они любят пышные женские попы. Вот это очень похоже на пышную женскую попу. Такая же воздушная и вкусно пахнущая. Мммм», - заявила Семенович, трогая тесто.

Стоит отметить, что на артистку тут же обрушился шквал критики. Поклонники посчитали ее выходку невероятно пошлой и отвратительной. В комментариях артистке оставили массу гневных слов.

«Ты что с чем сравниваешь? Хлеб всему голова, ну если у некоторых вместо головы жопа, тогда можно», «не ну реально это кощунство», «Нельзя сравнивать пятую точку гордыни и тесто - хлеб всему голова!!!! Это не совместимые вещи», «Что в голове у этого человека? такое сравнение», «Это деградация», «Ань, ты че хлеб с попой сравниваешь теперь?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Семенович дерзко склонилась над бильярдным столом, "выкатив" свои шары: "Возраст берет свое".

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