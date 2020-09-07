Щаслива Анна Семенович забралася в казан з гарячою водою, вразивши фігурою в купальнику

Популярна російська співачка поділилася новим кумедним відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку вниз). Про це пише Politeka.net.

На нових кадрах Семенович позує у величезному чані, розташованому прямо над палаючим багаттям. Красуня хлюпається у воді в розкішному зеленому купальнику. Кокетлива шнурівка на декольте дозволяє шанувальникам по достоїнству оцінити пишні форми зірки.

"Ух, варять, смажать, шпарять! Зжерти хочуть! Але не вийде, подавляться", - з властивим їй гумором говорить Семенович.

У підписі до відео вона зазначила, що це "присвячується всім хейтерам".

У коментарях шанувальники бурхливо обговорюють нові кадри.

"Ойй, у вогонь і в воду", "Ох даєш вогню", "Купальник супер красивий! І ви в ньому чудові! Ви Така артистична!", "На таку жінку гріх не дивитися, відразу жити хочеться", "Анна!! Як з казки!! Така відьмочка, зілля готує!", "Ось ти запалила!", "Мммм солоденька дівчинка", "дуже апетитна", - пишуть люди.

Відзначимо, що раніше в схожому чані з водою скупалася відома російська телеведуча Ольга Бузова.

На знімку знаменитість позує у великій ванній з хвойними гілками, яка висить на ланцюгах. Ольга Бузова забралася у воду в обтягуючій спортивній білизні, прикривши бюст хвоєю. Вона вперлася на одну ногу і показала радісну посмішку. На задньому плані можна помітити дровами, заповнену дровами.

Нагадавши, Семенович блиснула апетитним бюстом на яхті перед молодим красенем.

Як повідомляла Politeka, спекотна Семенович перетворилася на спокусливу ворожку, ошелешивши пророкуванням.

Також Politeka писала, що погладшала Семенович зухвало схилилася над більярдним столом, "викотивши" свої кулі.