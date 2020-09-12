У багатьох знаменитостей є менш відомі родичі, які, втім, теж могли б стати відомими
Politeka.net дізнавалася, як сьогодні виглядають сестри популярних артисток.
Днями українська співачка Злата Огневич показала в Instagram свою сестру Юлію, яка виявилася практично її копією. У мережі бурхливо відреагували на спільне фото дівчат.
"Сестрички красуні як же ви схожі"? "Симпатяги!)", "Виявляється Юля... вище.. Так ось хто в дитинстві..їв добре", - пишуть користувачі мережі.
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А Христина Асмус, яка росла в багатодітній родині, нещодавно теж поділилася рідкісним сімейним фото, на якому чотири красуні-сестри сиділи разом на одному дивані.
Є сестра і у поп-діви Ольги Бузової. Довгий час дівчата не спілкувалися, але зараз знову відновили стосунки.
Нова зірка "Танців з зірками" Ольга Фреймут дуже близька зі своєю молодшою сестрою Юлією.
Дуже близькі стосунки пов'язують Світлану Лободу з її молодшою сестрою Ксенією, яка схожа на неї як дві краплі води.
А ось у Віри Брежнєвої, як і у Асмус, є три сестри. Старша Галина живе за кордоном, а молодші двійнята часто з'являються в компанії Віри.
Старша сестра Наташі Корольової Ірина в молодості була популярною співачкою, але пізніше її життя пішло під укіс.
А ось сестра Маші Єфросиніної була одружена з сином екс-президента України Віктора Ющенка. Зараз Ліза живе за кордоном.
Нагадаємо, що Віра Брежнєва вбила наповал шикарним бюстом в глибокому декольте:"справжня богиня".
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