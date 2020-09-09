Популярна співачка Віра Брежнєва захопила красою в ніжному і одночасно спокусливому образі

Як передає Politeka.net, свіже фото артистка опублікувала на сторінці у себе в Instagram.

"Краса для мене-це гармонія, це внутрішня енергія, яка відбивається в сяйві ваших очей. Сьогодні Всесвітній День краси, і я хочу побажати кожному з нас бачити і випромінювати красу! Всередині і зовні!",- написала артистка.

Віра позує в бежевій майці з глибоким декольте, яке ледь вміщує її пишні груди. Образ доповнює легкий природний макіяж.

Незважаючи на простоту образу Брежнєва викликала фурор своєю красою.

"Який гарний колір волосся", "Краса і любов врятує світ!!!", "Віра ви принадність", "карколомні", "Всесвітній день краси??? Тоді це твій день, Вірочка❤️❤️😍 Ти наша справжня і велика Богиня. Сексуальність і краса в єдиному цілому🔥🔥🔥», «красуня», - захоплюються артисткою в мережі.

Лайк посту Брежнєвої поставила і її колега екс-учасниця ВІА-Гри співачка Санта Дімопулос.

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