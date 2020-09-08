Відома російська телеведуча Ольга Бузова показала себе і розповіла про переживання

На кадрах Ольга позувала в топі і штанях, а волосся залишила розпущеним. Бузова доповнила образ яскравим макіяжем і спокусливо вигнулася перед фотографом. Видно, що зірка була в гримерці і готувалася до сцени. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А є спосіб не нервувати? Я ось за 16 років так і не навчилася. Починаємо", - написала Бузова.

Фанати поставили понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Це нормально, всі спортсмени трохи нервують перед змаганнями", "красуня, удачі на шоу"," Ти просто гармата"," захоплююся вами"," Оля, приїжджай в Магнітогорськ з концертом, я тебе дуже чекаю ("," я думаю не існує такого способу, Оля, красуня"," я осліпла від такої краси", " я коли на море переїхала, так розслабилася!", "А коли буде по телевізору показувати?".

Повідомлялося, що 34-річна російська телеведуча Ольга Бузова здивувала новим образом.

На відео знаменитість виконує чуттєвий танець під композицію "Missing You" від The Ambientalist.

На зірці-золотисте блискуче плаття, причому, судячи з оголеною спини зрозуміло, що на Бузовій немає нижньої білизни.

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