Українська співачка і модель Даша Астаф'єва вразила гарячим образом

Як повідомляє Politeka.net, фото красуня опублікувала у себе в Instagram.

"Якби п'ятниця була людиною...",- коротко написала вона.

На опублікованому фото Астаф'єва позує в довгій сукні пастельно-рожевого кольору. Родзинкою вбрання є дуже глибоке декольте, прикрашене стразами.

Такий пікантний наряд частково оголив пишні форми артистки, порадувавши шанувальників вражаючим виглядом.

Образ доповнює макіяж зі стрілками, рожевими рум'янами і помадою. Волосі рівно укладені.

Такое ефектний вигляд Астаф'євої викликав справжнє захоплення в мережі.

"Королева", "рожева обгортка просто🔥", "Даша, що ти з нами робиш?😍 😍 😍 Таааак! Сідаю на дієту! Хочу теж бути красивою☺️😌», «соковито», «Огооо, шикарно як», «нереальна», «Богиня», «Даша, ви унікальні, рідкісна краса», "у цьому фото все прекрасно: і ти, і плаття, і образ в цілому. Perfetto!! " - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що Астаф'єва в "Леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти: "ти взагалі старієш?".

А ще Politeka писала, що пишногруда Астаф'єва викликала захват, блиснувши формами в ризикованій сукні: "Боже. Ну нарешті...".

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Астаф'єва в небезпечній позі дала жару прямо на столі.