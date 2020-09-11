Українська співачка і модель Даша Астаф'єва вразила гарячим образом
Як повідомляє Politeka.net, фото красуня опублікувала у себе в Instagram.
"Якби п'ятниця була людиною...",- коротко написала вона.
На опублікованому фото Астаф'єва позує в довгій сукні пастельно-рожевого кольору. Родзинкою вбрання є дуже глибоке декольте, прикрашене стразами.
Такий пікантний наряд частково оголив пишні форми артистки, порадувавши шанувальників вражаючим виглядом.
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Образ доповнює макіяж зі стрілками, рожевими рум'янами і помадою. Волосі рівно укладені.
Такое ефектний вигляд Астаф'євої викликав справжнє захоплення в мережі.
"Королева", "рожева обгортка просто🔥", "Даша, що ти з нами робиш?😍 😍 😍 Таааак! Сідаю на дієту! Хочу теж бути красивою☺️😌», «соковито», «Огооо, шикарно як», «нереальна», «Богиня», «Даша, ви унікальні, рідкісна краса», "у цьому фото все прекрасно: і ти, і плаття, і образ в цілому. Perfetto!! " - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що Астаф'єва в "Леопарді" роздражнила декольте і напросилася на компліменти: "ти взагалі старієш?".
А ще Politeka писала, що пишногруда Астаф'єва викликала захват, блиснувши формами в ризикованій сукні: "Боже. Ну нарешті...".
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Астаф'єва в небезпечній позі дала жару прямо на столі.