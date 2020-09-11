Украинская певица и модель Даша Астафьева восхитила горячим образом

Как сообщает Politeka.net, фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм.

«Если бы пятница была человеком...», - коротко написала она.

На опубликованном фото Астафьева позирует в длинном платье пастельно-розового цвета. Изюминкой наряда является очень глубокое декольте, украшенное стразами.

Такой пикантный наряд частично обнажил пышные формы артистки, порадовав поклонников впечатляющим видом.

Образ дополняет макияж со стрелками, розовіми румьянами и помадой. Волосі ровно уложені.

Такоэ эффектный вид Астафьевой вызвал настоящий восторг в Сети.

«Королева», «Розовая обёртка просто 🔥», «Даша, что ты с нами делаешь?😍😍😍 Таааак! Сажусь на диету! Хочу тоже быть красивой☺️😌», «Сочно», «Огооо, шикарно как», «Нереальная», «Богиня», «Даша, вы уникальны, редкая красота», "В этом фото все прекрасно: и Ты, и платье, и образ в целом. Perfetto!! " - пишут в комментариях.

Напомним, что Астафьева в "леопарде" раздразнила декольте и напросилась на комплименты: "Ты вообще стареешь?".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Астафьева вызвала восторг, сверкнув формами в рискованном платье: "Боже. Ну наконец-то...".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева в опасной позе дала жару прямо на столе.