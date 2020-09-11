Російський виконавець Філіп Кіркоров здивував незвичайним луком на прогулянці

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок поп-короля з'явилося відео, на якому Кіркоров хвалився новим вбранням. Він спускався по сходах, а його супроводжуючий знімав його ззаду. Кіркоров був одягнений у вельми специфічний одяг. На ньому красувалися яскраві штани, шкіряна куртка з шипами, молодіжна кепка і кольорові окуляри. Образ доповнили африканські косички, які залишилися у виконавця з моменту зйомок кліпу «Ролекс».

"Нормальний лук вийшов прям. Обгуляли його. Потрібно його прямо відгуляти зараз, відпрацювати", - коментує відео помічник співака.

Кіркоров відреагував на коментар з приводу зовнішнього вигляду, заявивши, що зараз це його найулюбленіший наряд. Виконавець натякнув, що пристрастився до молодіжного епатажного одягу. Варто відзначити, що шанувальникам співака його зовнішній вигляд припав до смаку.

"Куртка прикольна", "Куке ти дуже модний так", "Філіп Бедросович ви чудово виглядаєте", "Круто, яскраво", "Просто клас!!",- пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Філіп Кіркоров потрапив у незручну ситуацію у себе на концерті. Артист виступав в Анапі, де його шанувальники зняли вельми пікантний момент. Під час виконання пісні на сцену забралася жінка, яка задерла сукню, засвітивши білі мереживні труси.

Нагадаємо, що Кіркоров розбурхав зовнішністю після відпустки: "починається старечий вік, коли...".

Також Politeka писала, що Кіркоров побешкетував на камеру з Артуром Пирожковим і ошелешив заявою: "у тебе так класно це виходить...".

А ще Politeka повідомляла, що щасливий Кіркоров в обнімку з Ані Лорак приймає привітання:"нагорода заслужено ваша".