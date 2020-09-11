Российский исполнитель Филипп Киркоров удивил необычным луком на прогулке

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек поп-короля появилось видео, на котором Киркоров хвастался новым нарядом. Он спускался по лестнице, а его сопровождающий снимал его сзади. Киркоров был одет в весьма специфическую одежду. На нем красовались яркие штаны, кожаная куртка с шипами, молодежная кепка и цветные очки. Образ дополнили африканские косички, которые остались у исполнителя с момента съемок клипа «Ролекс».

«Нормальный лук получился прям. Обгуляли его. Нужно его прямо отгулять сейчас, отработать», - комментирует видео помощник певца.

Киркоров отреагировал на комментарий по поводу внешнего вида, заявив, что сейчас это его самый любимый наряд. Исполнитель намекнул, что пристрастился к молодежной эпатажной одежде. Стоит отметить, что поклонникам певца его внешний вид пришелся по вкусу.

«Куртка прикольная», «Куке ты очень модный да», «Филипп Бедросович вы прекрасно выглядите», «Круто, ярко», «Просто класс!!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров попал в неловкую ситуацию у себя на концерте. Артист выступал в Анапе, где его поклонники засняли весьма пикантный момент. Во время исполнения песни на сцену забралась женщина, которая задрала платье, засветив белые кружевные трусы.

Напомним, что Киркоров взбудоражил внешностью после отпуска: "Начинается старческий возраст, когда...".

Также Politeka писала, что Киркоров пошалил на камеру с Артуром Пирожковым и ошарашил заявлением: "У тебя так классно это получается...".

А еще Politeka сообщала, что счастливый Киркоров в обнимку с Ани Лорак принимает поздравления: "Награда заслужено ваша".