Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров поділився новими знімками в своєму Instagram

Як повідомляє Politeka, цього разу зірка взяв участь у церемонії нагородження преміями Topical Style Awards.

На фотографіях, розміщених співаком, весь російський бомонд шоу-бізнесу, серед яких можна побачити Зару, Оксану Федорову та інших відомих співаків і акторів.

На Філіпі традиційно яскраве вбрання: Виконавець надів бежеві штани, різнокольорові сорочку з футболкою, на голові у знаменитості – Темний капелюх, на ногах – кросівки на товстій підошві.

"Вперше в історії премії Topical Style Awards 2020 кілька премій в одні руки!⚜️Як сказав Зої: Стиль - це спосіб сказати, хто ви, не кажучи ні слова ️так що - я в цьому році "висловився" на славу!⚡ ️ ",- написав співак.

На одному зі знімків він сидить за одним столом з російською актрисою Олесею Судзиловською та українською поп-дівою Ані Лорак. Судячи з усього, йому приємно перебувати в суспільстві двох красунь: обличчя Філіпа так і сяє від щастя.

Шанувальники викупали знаменитість в захоплених коментарях.

"Ах, Філіп, ви можете співати, можете говорити або мовчати - і все одно будете почуті і побачені, тому що ви Сонце💛 вітаю🔥 🔥 🔥@fkirkorov найкращий 🌟 найстильніший 💣 💣 💣 ❤ ️поздрав вітаю вас Філіп з цією нагородою! Наш наймодніший Артист, який завжди на стилі, в тренді і навіть попереду всіх!!! 👍 ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Філіп! Поздоровляю! Урожай Хороший!🌈👍🔥🌾🌾🌾🌞🌟💎🤴🌹🌹🌹...👏👏👏👏👏...❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️... ❤️Ой, який гарний! Сонце!️ ️ Филипп Філіп улюблений! Поздоровляю!!!!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍 Як Ви на мого сусіда схожі, ось дивлюся, одне обличчя😍 ви дуже стильний і яскравий! Нагорода заслужена ваша", - написали вони.

Politeka писала, що Кіркоров з'явився на музичній премії «ЖАРА Music Awards». Артист переміг у номінації» Зв'язок поколінь " і отримав відповідну нагороду з рук власних дітей – Алли-Вікторії та Мартіна.

На опублікованих знімках співак позує з ними на червоній доріжці. Сам Кіркоров з'явився на премії в вельми екстравагантному образі: на ньому чорні джинси з черепами, піджак з зірками і білі черевики. Волосся співака заплетене в дрібні кіски.

Засмагла Ані Лорак відчинила піджак і прикувала погляди до пишних форм: "Очаровашка".

Концерт Кіркорова опинився під загрозою через фанатку, яка влаштувала стриптиз перед артистом: кадри ганьби.

Відчайдушний діти Кіркорова кинули виклик зоряному батькові, відео: "Як швидко виросли!»