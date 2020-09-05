Популярний російський поп-виконавець Філіп Кіркоров вразив яскравим вбранням з Челябінська

Як повідомляє Politeka.net, музикант показав у мікроблозі "Instagram" фото, зроблене в ліфті. Незважаючи на те, що Філіпу Кіркорову вже за 50, він продовжує стежити за модою і підбирає собі стильний одяг. Цього разу поп-король вибрав шкіряну куртку з шипами, жовту футболку з барвистим малюнком, чорні штани з візерунками, білі кросівки і чорну кепку з жовтим козирком. Все разом це виглядає дуже гармонійно.

"Ліфтолук Autumn'2020 #Фэшнмотиватор в Челябінську!📍", - підписав селфи Кіркоров.

Більшість коментаторів позитивно оцінили зовнішній вигляд знаменитості і залишили йому багато приємних відгуків:

"Краса! 😍 👍 На стилі! 👑 🔥 🔥 🔥"; "Ти прямо як клоун в цирку"; "красунчик❤️😻";" Кращий❤ ️вдалого виступу💕"; "Філіп! Яскраво, Модно, молодіжно 🔝 ✌️Вам йде такий стиль❤️❤️❤️"; "худенький💖"; "мотиватор-це точно! Дивлячись на Вас, соромно вийти з дому в чомусь звичайному!"; "Блін, просто кращий 🔥 🔥 🔥 🔥 Кіркоров буде жити вічно❤️🙌"; "молодець татусь👏"; "Ах, який чоловік!!!"; "Ніжки худюсенькие треба приховувати все-таки вік, потрібно одягатися належно"; "У відмінній формі!🤩 👏 "; "На кого він перетворюється? Напевно починається старечий вік, коли хочеш виглядати вічно молодим".

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