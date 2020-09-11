Відтепер українці щомісяця оплачуватимуть опалення за різними тарифами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на матеріал Обозревателя.
Причому, як відзначають експерти, в розпал сезону суми в платіжках можуть збільшитися приблизно на 15%. За словами виконавчого директора Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослава Павлюка, за останні 4 роки в Україні тарифи на тепло не покривають собівартість у 80% міст країни, за останні роки ситуація стала ще гіршою: Комунальні підприємства працюють у мінус, їх дотують.
Так, якщо раніше тариф на газ встановлювався відразу на весь опалювальний сезон, то на сьогоднішній день вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.
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"Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тариф на газ. Немає довгострокового прогнозу", - повідомив Павлюк.
До того ж, ще в 2019 році Уряд прийняв постанову, що дозволяє змінювати тарифи на тепло без процедури узгодження. Тому, вартість опалення для українців буде змінюватися щомісяця.
Важливо знати, що в жовтні, швидше за все, різниця буде незначною, проте в грудні-лютому (в розпал сезону), газ може подорожчати з 5,8 до 7 грн за кубометр. Про це попередив представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.
"Зараз Ціна контрактів на вересень-5,5 - 5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону країни. Ціна змінюється щодня, ближче до грудня бачимо ціну контрактів понад 7 грн за кубометр", – пояснив він.
При такому подорожчанні газу тарифи на опалення можуть зрости приблизно на 15-16%. Якщо в жовтні за опалення однокімнатної квартири доведеться заплатити приблизно 1,1 тис.грн, то в грудні за неї ж прийде платіжка в 1,2-1,3 тис. грн.
До речі, нововведення, згідно з яким тариф на тепло можна переглядати неодноразово за опалювальний сезон, прописано в останньому меморандумі з МВФ, в якому майже дослівно йдеться про те, що в Україні вводиться законодавча вимога, згідно з якою з 1 жовтня поточного року компанії-постачальники тепла зможуть кілька разів за рік переглядати тарифи, враховуючи ринкові ціни на газ.
Politeka писала про те, що з'явилися тарифи і ціни на газ для українців на півроку опалювального сезону. Консультаційний центр для населення ГазПравда оприлюднив порівняльну таблицю пропозицій газопостачальних компаній України. У відомстві стверджують, що попит на газ і ціни на нього незмінно зростуть під час опалювального сезону.
"Наскільки, сьогодні ніхто не спрогнозує: все визначить ринок", – сказано в повідомленні.
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