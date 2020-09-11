Відтепер українці щомісяця оплачуватимуть опалення за різними тарифами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на матеріал Обозревателя.

Причому, як відзначають експерти, в розпал сезону суми в платіжках можуть збільшитися приблизно на 15%. За словами виконавчого директора Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослава Павлюка, за останні 4 роки в Україні тарифи на тепло не покривають собівартість у 80% міст країни, за останні роки ситуація стала ще гіршою: Комунальні підприємства працюють у мінус, їх дотують.

Так, якщо раніше тариф на газ встановлювався відразу на весь опалювальний сезон, то на сьогоднішній день вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

"Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тариф на газ. Немає довгострокового прогнозу", - повідомив Павлюк.

До того ж, ще в 2019 році Уряд прийняв постанову, що дозволяє змінювати тарифи на тепло без процедури узгодження. Тому, вартість опалення для українців буде змінюватися щомісяця.

Важливо знати, що в жовтні, швидше за все, різниця буде незначною, проте в грудні-лютому (в розпал сезону), газ може подорожчати з 5,8 до 7 грн за кубометр. Про це попередив представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

"Зараз Ціна контрактів на вересень-5,5 - 5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону країни. Ціна змінюється щодня, ближче до грудня бачимо ціну контрактів понад 7 грн за кубометр", – пояснив він.

При такому подорожчанні газу тарифи на опалення можуть зрости приблизно на 15-16%. Якщо в жовтні за опалення однокімнатної квартири доведеться заплатити приблизно 1,1 тис.грн, то в грудні за неї ж прийде платіжка в 1,2-1,3 тис. грн.

До речі, нововведення, згідно з яким тариф на тепло можна переглядати неодноразово за опалювальний сезон, прописано в останньому меморандумі з МВФ, в якому майже дослівно йдеться про те, що в Україні вводиться законодавча вимога, згідно з якою з 1 жовтня поточного року компанії-постачальники тепла зможуть кілька разів за рік переглядати тарифи, враховуючи ринкові ціни на газ.

Politeka писала про те, що з'явилися тарифи і ціни на газ для українців на півроку опалювального сезону. Консультаційний центр для населення ГазПравда оприлюднив порівняльну таблицю пропозицій газопостачальних компаній України. У відомстві стверджують, що попит на газ і ціни на нього незмінно зростуть під час опалювального сезону.

"Наскільки, сьогодні ніхто не спрогнозує: все визначить ринок", – сказано в повідомленні.

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