В Верховную Раду внесен пакет законопроектов, позволяющий правоохранителям доступ к смартфонам и компьютерам украинцев

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Обозреватель.

В пояснительной записке к законопроекту № 4004, размещенному на сайте ВРУ, сказано, что документ разработан с целью повышения эффективности борьбы с киберпреступностью и использования электронных доказательств в уголовном производстве. Его инициаторы – нардепы от "Слуги народа", и групп "За будущее" и "Доверие".

Законопроектом предлагается дополнить перечень процессуальных источников доказательств электронными, среди которых – текстовые документы, графические изображения, планы, фотографии, видео- и звукозаписи, виртуальные активы, сайты, текстовые, мультимедийные и голосовые сообщения, метаданные и базы данных.

Также в документе сказано, что провайдеры обязаны устанавливать в своих сетях техсредства для проведения негласных следственных (розыскных) действий и доступа к информации о связи, абоненте, получении и маршруте передачи интернет-услуг, их продолжительности и содержании. А операторы должны способствовать проведению оперативно-розыскных мер и недопущению разглашения их проведения.

Кроме того, депутаты подали в Раду законопроекты, направленные на повышение эффективности борьбы с киберпреступностью и соблюдение санкционного режима.

"Лаборатория цифровой безопасности", проанализировав все законопроекты, пришла к выводу, что внедрение предусмотренных документами механизмов может негативно повлиять на доступ украинцев к телекоммуникационным услугам.

Так, законопроект № 4003 предоставляет возможность доступа к информации, хранящейся в электронных информационных системах (к примеру, в смартфонах или на персональных компьютерах).

Законопроект №4003 обяжет провайдеров хранить информацию о движении трафика в объеме, достаточном для идентификации абонента, определение источника происхождения трафика и маршрута его передачи в течение 12 месяцев. Доступ к этой информации должен предоставляться по постановлению прокурора или следователя и может также делегироваться оперативным подразделениям.

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