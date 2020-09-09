Стало известно, планируют ли в Украине списывать "карантинные" долги населения за коммуналку

Об этом заявила нардеп Людмила Буймистер, передает Ubr.

По ее словам, долги бытовых потребителей за коммуналку, которые во время карантина выросли до 45 млрд, списывать не планируют.

“В этом году в принципе ситуация нестандартная из-за вируса и того решения, которое было принято правительством, чтобы позволить людям не платить за коммунальные услуги. Точнее, это была опция не накладывать штрафные санкции на бытовых потребителей за неуплату и запретить их отключение. Но это привело к тому, что много потребителей подумали, что это означает, что за коммунальные услуги можно не платить”, - подчеркнула народный депутат.

Буймистер добавила, что несмотря на высокую задолженность, поставщики услуг ничего сделать с должниками не могут.

“Эта проблема будет нарастать. Тут необходимы какие-то системные решения, но все они болезненные. Ведь даже после окончания карантина – эти долги “приросли” – и что с ними делать? Их нужно возвращать. Населению ведь не будет списываться эта задолженность”, – продолжила она и добавила, что украинцы сами против, чтобы должникам несправедливо списывали долги по ЖКХ.

“Одни оплачивали, а другие – нет. Значит, или все должны оплачивать, или никто. Или мы должны дарить энергоносители народу Украины и говорить, что они должны быть бесплатными. Все должны ответственно рассчитываться за коммунальные услуги", - резюмировала парламентарий в общении с журналистами.

В Госстате, в свою очередь, утверждают, что украинцы перед отопительным сезоном сокращают долги по коммуналке. Так, в июле украинцы заплатили за ЖКХ-услуги 9,3 млрд гривен, а это на 19,5% больше, чем было начислено.

При этом задолженность украинцев за потребленную коммуналку составляет 55,8 млрд грн, что на 2,1 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (57,9 млрд грн).

Договоры о реструктуризации долгов, как рассказывают в пресс-службе Госстата, заключили 4,6 тысяч человек и уже было внесено 21,5 млн гривен платежей.

Напомним, что после повышения тарифов украинцам ужесточили и правила получения субсидий

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев

Также Politeka писала, что украинцы могут потерять жилье и деньги из-за коммуналки