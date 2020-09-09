Цены выросли на несколько процентов

Государственная служба статистики обнародовала данные, которые касаются цен в Украине в августе, пишет Politeka.net. Так, стало известно, что на продукты питания и безалкогольные напитки цены снизились на 1,5%. Также стоимость одежды и обуви стала меньше на 3%.

Однако при этом взлетели цены на ЖК-услуги. Отмечается, что люди стали больше платить на 5,7%. Кроме того, повысилась стоимость услуг здравоохранения - на 0,9%, и на образование - 0,1%.

Если сравнивать с августом прошлого года, то потребительские цены выросли на 2,5%.

В январе-августе инфляция составила 1,2%, в 2019 году она составляла 4,1%, в 2018 - 9,8%, в 2017 - 13,7%, 2016 - 12,4%, 2015 - 43,3%.

Ранее мы писали, что нардеп Людмила Буймистер рассказала, планируют ли в Украине списывать "карантинные" долги населения за коммуналку.

По ее словам, долги бытовых потребителей за коммуналку, которые во время карантина выросли до 45 млрд, списывать не планируют.

При этом в Госстате отмечают, что украинцы перед отопительным сезоном сокращают долги по коммуналке. Например, в июле украинцы заплатили за ЖКХ-услуги 9,3 млрд гривен, а это на 19,5% больше, чем было начислено.

Ранее сообщалось, что украинцы будут платить за голубое топливо по новым тарифам. Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза.

Для бытовых потребителей доступны два тарифа — "Лунный" и "Годовой". В первом цена за газ меняется ежемесячно, в зависимости от колебаний цены на рынке, а во втором - цена и расчетный объем потребления газа фиксируется при заключении договора.

Напомним, что после повышения тарифов украинцам ужесточили и правила получения субсидий

Как сообщала Politeka, тарифы на коммуналку взлетят, цены в платежках за газ добьют украинцев

Также Politeka писала, что украинцы могут потерять жилье и деньги из-за коммуналки