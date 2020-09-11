Отныне украинцы каждый месяц будут оплачивать отопление по разным тарифам
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на материал Обозревателя.
Причем, как отмечают эксперты, в разгар сезона суммы в платежках могут увеличиться приблизительно на 15%. По словам исполнительного директора Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, за последние 4 года в Украине тарифы на тепло не покрывают себестоимость в 80% городов страны, за последние годы ситуация стала еще хуже: коммунальные предприятия работают в минус, их дотируют.
Так, если раньше тариф на газ устанавливался сразу на весь отопительный сезон, то на сегодняшний день стоимость голубого топлива может меняться каждый месяц.
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"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза", – сообщил Павлюк.
К тому же, еще в 2019 году правительство приняло постановление, позволяющее менять тарифы на тепло без процедуры согласования. Поэтому, стоимость отопления для украинцев будет меняться каждый месяц.
Важно знать, что в октябре, скорее всего, разница будет незначительной, однако в декабре-феврале (в разгар сезона), газ может подорожать с 5,8 до 7 грн за кубометр. Об этом предупредил представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.
"Сейчас цена контрактов на сентябрь – 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы страны. Цена меняется каждый день, ближе к декабрю видим цену контрактов свыше 7 грн за кубометр", – объяснил он.
При таком подорожании газа тарифы на отопление могут вырасти приблизительно на 15-16%. Если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется заплатить приблизительно 1,1 тыс. грн, то в декабре за нее же придет платежка в 1,2-1,3 тыс. грн.
Кстати говоря, нововведение, согласно которому тариф на тепло можно пересматривать неоднократно за отопительный сезон, прописано в последнем меморандуме с МВФ, в котором почти дословно говорится о том, что в Украине вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября текущего года компании-поставщики тепла смогут несколько раз за год пересматривать тарифы, учитывая рыночные цены на газ.
Politeka писала о том, что появились тарифы и цены на газ для украинцев на полгода отопительного сезона. Консультационный центр для населения ГазПравда обнародовал сравнительную таблицу предложений газопоставляющих компаний Украины. В ведомстве утверждают, что спрос на газ и цены на него неизменно вырастут во время отопительного сезона.
"Насколько, сегодня никто не спрогнозирует: все определит рынок", – сказано в сообщении.
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