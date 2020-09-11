Отныне украинцы каждый месяц будут оплачивать отопление по разным тарифам

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на материал Обозревателя.

Причем, как отмечают эксперты, в разгар сезона суммы в платежках могут увеличиться приблизительно на 15%. По словам исполнительного директора Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослава Павлюка, за последние 4 года в Украине тарифы на тепло не покрывают себестоимость в 80% городов страны, за последние годы ситуация стала еще хуже: коммунальные предприятия работают в минус, их дотируют.

Так, если раньше тариф на газ устанавливался сразу на весь отопительный сезон, то на сегодняшний день стоимость голубого топлива может меняться каждый месяц.

"Сейчас имеем второй отопительный сезон, когда мы заходим, не зная тариф на газ. Нет долгосрочного прогноза", – сообщил Павлюк.

К тому же, еще в 2019 году правительство приняло постановление, позволяющее менять тарифы на тепло без процедуры согласования. Поэтому, стоимость отопления для украинцев будет меняться каждый месяц.

Важно знать, что в октябре, скорее всего, разница будет незначительной, однако в декабре-феврале (в разгар сезона), газ может подорожать с 5,8 до 7 грн за кубометр. Об этом предупредил представитель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

"Сейчас цена контрактов на сентябрь – 5,5-5,8 грн за кубометр с учетом транспортировки до границы страны. Цена меняется каждый день, ближе к декабрю видим цену контрактов свыше 7 грн за кубометр", – объяснил он.

При таком подорожании газа тарифы на отопление могут вырасти приблизительно на 15-16%. Если в октябре за отопление однокомнатной квартиры придется заплатить приблизительно 1,1 тыс. грн, то в декабре за нее же придет платежка в 1,2-1,3 тыс. грн.

Кстати говоря, нововведение, согласно которому тариф на тепло можно пересматривать неоднократно за отопительный сезон, прописано в последнем меморандуме с МВФ, в котором почти дословно говорится о том, что в Украине вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября текущего года компании-поставщики тепла смогут несколько раз за год пересматривать тарифы, учитывая рыночные цены на газ.

Politeka писала о том, что появились тарифы и цены на газ для украинцев на полгода отопительного сезона. Консультационный центр для населения ГазПравда обнародовал сравнительную таблицу предложений газопоставляющих компаний Украины. В ведомстве утверждают, что спрос на газ и цены на него неизменно вырастут во время отопительного сезона.

"Насколько, сегодня никто не спрогнозирует: все определит рынок", – сказано в сообщении.

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