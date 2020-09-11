У ПФУ озвучили показник місячної зарплати, який необхідний для розрахунку розміру пенсій
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Фонду.
Так, Пенсійний фонд затвердив показник середньої заробітної плати за липень 2020 року.
Відповідно до законодавства, а саме закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", показник зарплати враховується для розрахунку розміру пенсійної виплати.
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Середня зарплата в липні склала 9837 гривень. Таким чином, розмір виплати рухнув на 1360 гривень, якщо порівнювати його з червнем 2020 року (11197 гривень).
Варто нагадати, що розмір пенсій розраховується за спеціальною формулою і він буде індивідуальним для кожного пільговика: середня зарплата в Україні за останні три роки (цифру дає фонд) множать на співвідношення своєї зарплати до середньої, потім множать на стаж в роках і ще раз множать на коефіцієнт стажу (1%).
Зазначимо, що вже 1 грудня буде підвищено розмір мінімальної пенсії (до 2000 гривень за умови наявності повного страхового стажу).
На цю дату заплановано підвищення прожиткового мінімуму для всіх категорій населення.
Підвищення пенсій заплановано і на 2021 рік. Очікується, що пенсії тих, кому 65 років і більше, повинні збільшитися не менше ніж до 2400 грн (+400 грн), потім до 2600 грн (ще +200 грн). Але точні дати поки невідомі.
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