В ПФУ озвучили показатель месячной зарплаты, который необходим для расчета размера пенсий

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба фонда.

Так, пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы за июль 2020 года.

Согласно законодательству, а именно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", показатель зарплаты учитывается для расчета размера пенсионной выплаты.

Средняя зарплата в июле составила 9837 гривен. Таким образом, размер выплаты рухнул на 1360 гривен, если сравнивать его с июнем 2020 года (11197 гривен).

Стоит напомнить, что размер пенсий рассчитывается по специальной формуле и он будет индивидуальным для каждого льготника: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает фонд) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на коэффициент стажа (1%).

Отметим, что уже 1 декабря будет повышен размер минимальной пенсии (до 2000 гривен при условии наличия полного страхового стажа).

На эту дату запланировано повышение прожиточного минимума для всех категорий населения.

Повышение пенсий запланировано и на 2021 год. Ожидается, что пенсии тех, кому 65 лет и больше, должны увеличиться не менее чем до 2400 грн (+400 грн), затем до 2600 грн (еще +200 грн). Но точные даты пока неизвестны.

Напомним, что украинцам готовят новые правила выплаты пенсий и зарплат, кто получит больше денег.

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