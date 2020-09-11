30-річна російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, заінтригувала новим відео

Як повідомляє Politeka.net, відео красуня опублікувала у себе в Instagram.

"Що за солодкість така, красива. Чекає маму з концерту, так? Зараз мама заспіває і прийде. І погладить і заколисає", - чути голос блогерки. При цьому в кадрі показана маленька собачка.

Відзначимо, перед цим Кошкіна заінтригувала повідомленням про те. Що її чекає жаркий вечір.

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"Сьогодні мене чекає такий жаркий вечір четверга. Ви навіть не уявляєте. Спробую знімати для вас побільше сторіс, не забувати. Але погода в Москві, звичайно, не радує. Дощ цілий день. А я така красива, кучерява", - розповіла Кошкіна, грайливо посміхаючись.

Пізніше у неї в "сторіс" з'явився фрагмент виступу Любові Успенської.

Як відомо, Успенська відома своєю любов'ю до собак і кішок.

Нагадаємо, в мережі з'явилися чутки, що розлучається з актрисою Христиною Асмус Гарік Харламов закрутив роман з Кошкіною. Дівчину, що володіє вражаючими формами, навіть охрестили "пишногрудою нареченою Харламова".

Однак незабаром дівчина поспішила спростувати подібні домисли. Правда, її слова переконали далеко не всіх.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна подражнила формами, зігнувшись в занадто короткій сукні:»Максимально натягнула".

А ще Politeka писала, що Яна Кошкіна в строгому костюмі вивалила свої принади напоказ:»яка Лисинка".

Також Politeka повідомляла, що Яна Кошкіна ошелешила змінами зовнішності:»як у Майкла Джексона".