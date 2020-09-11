30-річна російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, заінтригувала новим відео

Як повідомляє Politeka.net, відео красуня опублікувала у себе в Instagram.

"Що за солодкість така, красива. Чекає маму з концерту, так? Зараз мама заспіває і прийде. І погладить і заколисає", - чути голос блогерки. При цьому в кадрі показана маленька собачка.

Відзначимо, перед цим Кошкіна заінтригувала повідомленням про те. Що її чекає жаркий вечір.

"Сьогодні мене чекає такий жаркий вечір четверга. Ви навіть не уявляєте. Спробую знімати для вас побільше сторіс, не забувати. Але погода в Москві, звичайно, не радує. Дощ цілий день. А я така красива, кучерява", - розповіла Кошкіна, грайливо посміхаючись.

Пізніше у неї в "сторіс" з'явився фрагмент виступу Любові Успенської.

Як відомо, Успенська відома своєю любов'ю до собак і кішок.

Нагадаємо, в мережі з'явилися чутки, що розлучається з актрисою Христиною Асмус Гарік Харламов закрутив роман з Кошкіною. Дівчину, що володіє вражаючими формами, навіть охрестили "пишногрудою нареченою Харламова".

Однак незабаром дівчина поспішила спростувати подібні домисли. Правда, її слова переконали далеко не всіх.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна подражнила формами, зігнувшись в занадто короткій сукні:»Максимально натягнула".

А ще Politeka писала, що Яна Кошкіна в строгому костюмі вивалила свої принади напоказ:»яка Лисинка".

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