30-летняя актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, взбудоражила соблазнительным фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала фото у себя в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте в самый низ)

«Главное серьезное лицо сделать на встрече, которая тебе совершенно не интересна, но присутствие обязательно😅 Сейчас меня больше волнует в каком платье завтра идти на мероприятие и где найти хорошего визажиста, пока мой в отпуске!🤣 P.S. Как я счастлива, что родилась девочкой😂», - написала блогерша.

На снимке она позирует в черном пиджаке, одетом поверх майки. При этом одеяние обнажает глазам поклонников пышную грудь блогерши.

Волосы Кошкина собрала в хвост. Но из-за неудачно падающего света на голове у нее образовалась небольшая «лысинка», на что обратили внимание слишком внимательные подписчики.

«Какая лысинка симпатичная», «Яночка, в Кремль позвали?», «Яночка девушке с твоими данными умное лицо делать не обязательно. Красивым это не идёт. Будь сама собой», «Какие у Вас красивые глаза, невероятно!!!!😍😍😍», «Капец глаза», - пишут в комментариях.

Напомним, в сети появились слухи, что разводящийся с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов закрутил роман с Кошкиной. Девушку, обладающую впечатляющими формами, даже окрестили «пышногрудой невестой Харламова».

Однако вскоре девушка поспешила опровергнуть подобные домыслы. Правда, ее слова убедили далеко не всех.

Напомним, что Яна Кошкина подчеркнула свое главное достоинство прозрачным корсетом: "Тема раскрыта".

А еще Politeka писала, что Яна Кошкина подразнила формами, изогнувшись в слишком коротком платье: «Максимально натянула».

Также Politeka сообщала, что Яна Кошкина забыла о приличии и задрала ножку в дерзком мини: "Какая вы...".