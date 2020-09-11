30-летняя российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, заинтриговала новым видео
Как сообщает Politeka.net, видео красотка опубликовала у себя в Инстаграм.
«Что за сладость такая, красивая. Ждет маму с концерта, да? Сейчас мама споет и придет. И погладит и убаюкает», - слышен голос блогерши. При этом в кадре показана маленькая собачка.
Отметим, перед этим Кошкина заинтриговала сообщением о том. Что ее ждет жаркий вечер.
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«Сегодня меня ожидает такой жаркий вечер четверга. Вы даже не представляете. Попробую снимать для вас побольше сторис, не забывать. Но погода в Москве, конечно, не радует. Дождь целый день. А я такая красивая, кудрявая», - рассказала Кошкина, игриво улыбаясь.
Позже у нее в «Сторис» появился фрагмент выступления Любови Успенской.
Как известно, Успенская известна своей любовью к собакам и кошкам.
Напомним, в сети появились слухи, что разводящийся с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов закрутил роман с Кошкиной. Девушку, обладающую впечатляющими формами, даже окрестили «пышногрудой невестой Харламова».
Однако вскоре девушка поспешила опровергнуть подобные домыслы. Правда, ее слова убедили далеко не всех.
Напомним, что Яна Кошкина подразнила формами, изогнувшись в слишком коротком платье: «Максимально натянула».
А еще Politeka писала, что Яна Кошкина в строгом костюме вывалила свои прелести напоказ: «Какая лысинка».
Также Politeka сообщала, что Яна Кошкина ошарашила переменами внешности: «Как у Майкла Джексона».