30-летняя российская актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, заинтриговала новым видео

Как сообщает Politeka.net, видео красотка опубликовала у себя в Инстаграм.

«Что за сладость такая, красивая. Ждет маму с концерта, да? Сейчас мама споет и придет. И погладит и убаюкает», - слышен голос блогерши. При этом в кадре показана маленькая собачка.

Отметим, перед этим Кошкина заинтриговала сообщением о том. Что ее ждет жаркий вечер.

«Сегодня меня ожидает такой жаркий вечер четверга. Вы даже не представляете. Попробую снимать для вас побольше сторис, не забывать. Но погода в Москве, конечно, не радует. Дождь целый день. А я такая красивая, кудрявая», - рассказала Кошкина, игриво улыбаясь.

Позже у нее в «Сторис» появился фрагмент выступления Любови Успенской.

Как известно, Успенская известна своей любовью к собакам и кошкам.

Напомним, в сети появились слухи, что разводящийся с актрисой Кристиной Асмус Гарик Харламов закрутил роман с Кошкиной. Девушку, обладающую впечатляющими формами, даже окрестили «пышногрудой невестой Харламова».

Однако вскоре девушка поспешила опровергнуть подобные домыслы. Правда, ее слова убедили далеко не всех.

Напомним, что Яна Кошкина подразнила формами, изогнувшись в слишком коротком платье: «Максимально натянула».

А еще Politeka писала, что Яна Кошкина в строгом костюме вывалила свои прелести напоказ: «Какая лысинка».

Также Politeka сообщала, что Яна Кошкина ошарашила переменами внешности: «Как у Майкла Джексона».