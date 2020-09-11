Смерть сина Павла перекреслила плани артиста Віктора Павлика на весілля з Катериною Репяховою

Про це повідомляє Politeka, посилаючись на повідомлення в соцмережах.

Нагадаємо, в травні 54-річний Віктор Павлік зареєстрував шлюб з Катериною Репяховою, яка є його концертним директором і на 29 років молодше співака.

Спочатку весілля, призначене на 10 червня, було скасоване через пандемію китайського вірусу. Потім, через смерть 22–річного сина Павлика Павла скасувалася наступна дата церемонії - 18 серпня.

Репяхова у зв'язку з подією заявила, що не шкодує про чергове перенесення заходу і запевнила, що весілля рано чи пізно відбудеться все одно.

"Чи Могла я коли-небудь уявити, що мені доведеться скасовувати власне весілля? (Вона повинна була відбутися 18.08.20) - точно ні. Якщо ви помітили, я ніяк не коментувала цю тему, тому як всі відповіді вичерпні. Але в будь-якому випадку, ця історія має місце бути в нашому житті. І відповідаючи щиро, як самій собі я поділюся своїми думками з цього приводу: прикро мені? Звичайно ні. Все пізнається в порівнянні. Я ні про що не шкодую, і за все вдячна долі. Я вдячна всім своїм друзям, які підтримували мене. Всім нашим 80 гостям, які були запрошені на весілля.❤️Організаторам і всім підрядникам. Моє головне, біле плаття так і залишилося висіти і чекати своєї пори. Попереду ще так багато хорошого. Я обов'язково одягну його і мої рідні та друзі побачать Мене нареченою❤️", - написала вона в Instagram.

Politeka писала, що молода дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова поділилася новим фото артиста і розповіла, що відбувається в їхній родині після смерті його сина. 21-річний син відомого українського співака Павло Павлик пішов з життя минулого тижня після довгої боротьби з раком. При цьому його батько і його молода дружина вже зараз готуються повертатися до роботи.

Гнів українців викликали пости Репяхової в Instagram. Так, дівчина вже забула про жалобу і почала активно вести свою сторінку, ділячись подробицями свого життя і кадрами свіжого манікюру. Деякі люди почали надсилати дівчині незадоволені повідомлення, про що вона також розповіла в сторіз.

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