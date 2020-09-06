Популярная российская актриса Кристина Асмус показала, что ей приходится переживать на съемках нового шоу

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала видео, на котором показала закулисье шоу.

Как известно, сейчас звезда снимается в шоу «Золото Геленджика», где ей ежедневно меняют образы и наряды. В одной из серий шоу Кристина предстала в золотом металлическом платье. Оказалось, что платье действительно сделано из металла, который не гнется. Поэтому актриса не может в нем присесть и даже подняться на ступеньку.

Асмус показала, как она на каблуках идет по песчаной дороге и пытается залезть в свой трейлер в неподвижном платье.

«Максимально удобно в этом костюме перемещаться», - отметила Асмус, ковыляя по песку.

«Вот сейчас главный трюк!», - прокомментировала Асмус свое видео, попробовав залезть в трейлер в металлическом платье.

Добавим, что Кристина находится на съемках уже месяц. Актрисе пришлось оставить дочку с экс-мужем Гариком Харламовым и даже пропустить первый звонок дочки-первоклассницы. По словам актрисы, съемки продолжались круглосуточно, весь месяц она практически не спала. Кроме этого, под конец съемочного процесса Асмус умудрилась заболеть.

Напомним, что рыдающая Асмус сделала отчаянное признание, Харламову повезло больше: "Я так ждала...".

Как сообщала Politeka, изнуренная Асмус после развода с Харламовым пожаловалась на здоровье, поразив видом: «Организм сказал харэ».

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