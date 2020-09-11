Популярна російська модель Анастасія Квітко продемонструвала ідеальну фігуру в пікантному вбранні
Красуня, яку багато хто запам'ятав як "російську Кардашьян", поділилася новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фото Квітко сидить на дивані, при цьому її образ виглядає так, ніби вона зібралася на пляж. Модель одягла купальник і довгу пляжну спідницю з напівпрозорими вставками і глибоким розрізом на стегні. Купальник красуні також відрізняється оригінальним фасоном: глибокий ліф дозволяє моделі продемонструвати її пишні груди, а величезний виріз розкриває один бік і живіт Квітко.
Свій образ модель доповнила стильними окулярами і солом'яним капелюшком.
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Шанувальники Квітко тут же почали коментувати її новий образ і ставити лайки.
Раніше ми писали, що Квітко продемонструвала відвертий купальник.
Відео з відвертої фотосесії з'явилося на фан-сторінці Квітко в Instagram. Дівчина була одягнена в розкішний купальник, який підкреслив її найсолодші місця. Спочатку красуня позувала задом, засвітивши свою неосяжну "п'яту точку" в стрінгах. Після вона повернулася передом до камери, підтримуючи великі груди і виставивши напоказ апетитні стегна.
За півдня відео зібрало майже 10 тисяч переглядів. У коментарях дівчині залишили масу приємних слів.
Нагадавши, російська Кардашьян полонила апетитними формами у відвертому купальнику: "Так жарко".
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян з найспекотніших ракурсів показала свої соковиті переваги: "цукерка".
Також Politeka писала, що російська Кардашьян задала жару в тісному вбранні, гарячі кадри: "сама досконалість".