Популярная российская модель Анастасия Квитко продемонстрировала идеальную фигуру в пикантном наряде

Красотка, которую многие запомнили как «русскую Кардашьян», поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Квитко сидит на диване, при этом ее образ выглядит так, будто она собралась на пляж. Модель надела купальник и длинную пляжную юбку с полупрозрачными вставками и глубоким разрезом на бедре. Купальник красотки также отличается оригинальным фасоном: глубокий лиф позволяет модели продемонстрировать ее пышную грудь, а огромный вырез раскрывает один бок и живот Квитко.

Свой образ модель дополнила стильными очками и соломенной шляпкой.

Поклонники Квитко тут же принялись комментировать ее новый образ и ставить лайки.

Ранее мы писали, что Квитко продемонстрировала откровенный купальник.

Видео с откровенной фотосессии появилось на фан-странице Квитко в Инстаграм. Девушка была одета в роскошный купальник, который подчеркнул ее самые сладкие места. Сначала красотка позировала задом, засветив свою необъятную «пятую точку» в стрингах. После она повернулась передом к камере, поддерживая большую грудь и выставив напоказ аппетитные бедра.

За полдня видео собрало почти 10 тысяч просмотров. В комментариях девушке оставили массу приятных слов.

Напомним, российская Кардашьян пленила аппетитными формами в откровенном купальнике: «Так жарко».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян с самых жарких ракурсов показала свои сочные достоинства: "Конфетка".

Также Politeka писала, что русская Кардашьян задала «жару» в тесном наряде, горячие кадры: «Само совершенство».