Відома бразильська модель Сьюзі Кортез продемонструвала свою вражаючу фігуру в порваних джинсах

Красуня, офіційно визнана володаркою найкрасивіших сідниць у світі, поділилася новим спокусливим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку красуня сперлася об високий стіл, кокетливо відстовбурчивши свою п'яту точку і приклавши палець до губ. При цьому модель без жодного сорому позує в джинсах, розірваних на самому пікантному місці: її сідниці виявилися абсолютно голими. Для більшого ефекту модель намазала шкіру лосьйоном, від якого її тіло так і сяє.

Свій образ Сьюзі доповнила спокусливим макіяжем, який ідеально підкреслив її світлі очі.

Шанувальники моделі не змогли пройти повз таке фото і буквально засипали її компліментами.

До цього ми розповідали, що з кожним новим знімком шанувальники переконуються: зірка напевно абсолютно не боїться постати у відвертих нарядах перед численними користувачами мережі. Так вийшло і з черговим гарячим кадром. На цей раз зірка показала фоловерам, як потрібно розслаблятися по-справжньому: вона лежить на білому піску, виставивши свої знамениті форми на загальний огляд, вимазавши їх в піску. Власне, видно на знімку тільки пишну п'яту точку Сьюзі, одягнену в яскраве бікіні.

Сонячні промені і умиротворене обличчя красуні-моделі вразили передплатників своєю жвавістю і релаксом.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць розсунула ноги і вразила формами.

А ще Politeka писала, що володарка найкрасивіших сідниць засвітила гарячі "персики" перед дзеркалом.

Також Politeka повідомляла, що гаряча господиня найкрасивіших сідниць виставила свою гордість посеред вулиці.