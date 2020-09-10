Известная бразильская модель Сьюзи Кортез продемонстрировала свою впечатляющую фигуру в порванных джинсах
Красотка, официально признанная обладательницей самых красивых ягодиц в мире, поделилась новым соблазнительным фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
На снимке красотка оперлась о высокий стол, кокетливо оттопырив свою пятую точку и приложив палец к губам. При этом модель без всякого стеснения позирует в джинсах, разорванных на самом пикантном месте: ее ягодицы оказались совершенно голыми. Для большего эффекта модель намазала кожу лосьоном, от которого ее тело так и сияет.
Свой образ Сьюзи дополнила соблазнительным макияжем, который идеально подчеркнул ее светлые глаза.
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Поклонники модели не смогли пройти мимо такого фото и буквально засыпали ее комплиментами.
До этого мы рассказывали, что с каждым новым снимком поклонники убеждаются: звезда наверняка совершенно не боится предстать в откровенных нарядах перед многочисленными пользователями сети. Так вышло и с очередным горячим кадром. На этот раз звезда показала фолловерам, как нужно расслабляться по-настоящему: она лежит на белом песке, выставив свои знаменитые формы на всеобщее обозрение, вымазав их в песке. Собственно, видно на снимке только пышную пятую точку Сьюзи, облаченную в яркое бикини.
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